Рейтинг@Mail.ru
Военврач "Днепра" рассказал о проведенной уникальной операции - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/voenvrach-2046272812.html
Военврач "Днепра" рассказал о проведенной уникальной операции
Военврач "Днепра" рассказал о проведенной уникальной операции - РИА Новости, 03.10.2025
Военврач "Днепра" рассказал о проведенной уникальной операции
Военврачи группировки войск "Днепр" успешно провели уникальную операцию по извлечению крупного осколка мины из шеи раненного бойца ВС РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T19:40:00+03:00
2025-10-03T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
ставрополь
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046262105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b03e164d4e0167e609f07ff20da042cd.jpg
https://ria.ru/20250629/plazma-2026159412.html
https://ria.ru/20250630/voenvrach-2026195196.html
ставрополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военврач об уникальной операции в зоне СВО
Военврачи группировки войск "Днепр" успешно провели уникальную операцию по извлечению крупного осколка мины из шеи раненного бойца, сообщил РИА Новости военврач группировки "Днепр" с позывным "Чомба".
2025-10-03T19:40
true
PT5M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046262105_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f82581889994d13186f0255e3e6f6809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставрополь, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Ставрополь, Вооруженные силы РФ, Россия
Военврач "Днепра" рассказал о проведенной уникальной операции

Бойцу ВС РФ провели уникальную операцию и достали осколок мины из шеи

Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Военврачи группировки войск "Днепр" успешно провели уникальную операцию по извлечению крупного осколка мины из шеи раненного бойца ВС РФ, рассказал РИА Новости военврач "Днепра" с позывным "Чомба".
"Мина рядом взорвалась, и колпак от мины прямо прилетел в шею, трахею перебило ему. Мы доставали этот осколок. Этот осколок доставали. Такое, конечно, в мирное время вряд ли когда-нибудь мне пришлось бы доставать. Да, прошло успешно. Единственное, я не знаю дальнейшую судьбу этого человека, но он даже без ИВЛ уехал на следующий этап эвакуации. Это была уникальная операция", - рассказал "Чомба" агентству во время проведения в зоне СВО другой хирургической операции.
Военный врач о применении в госпиталях сухой плазмы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Военврач "Днепра" рассказал о массовом прорывном применении сухой плазмы
29 июня, 18:10
По словам военного медика, навыки военных врачей, и его, в частности, сильно возросли за время проведения СВО.
"От операции к операции опыт, конечно, у меня прогрессирует. Я думаю, что я буду полезен, когда вернусь… А, кстати, какие мы навыки приобрели: мы начали больше под местной анестезией таких операций делать. Сейчас мы научились, приноровились делать это (операции по возвращению слуха - ред.) под местной анестезией", - сказал военный врач.
Врачи 135-го медицинского батальона за четыре дня сумели провести 14 хирургических операций по возвращению слуха раненным бойцам.
"Сейчас была операция. Военнослужащий, позывной "Турист". Дважды был под обстрелом, и с двух сторон у него была акубаротравма… Делали с правой стороны темпанопластику. Все получилось хорошо… Операция прошла успешно. Нет сомнений, что у него будет все хорошо… Ко мне приехал на подмогу мой учитель из города Ставрополя, из краевой больницы. Приехал и очень сильно мне помог. Благодаря ему мы сделали 14 операций. Дальше понаблюдаем. Надеюсь, что на 14 здоровых ушей у нас стало больше в стране!" - подытожил "Чомба".
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Военврач рассказал о системе подземных госпиталей в зоне СВО
30 июня, 04:36
 
Специальная военная операция на УкраинеСтавропольВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала