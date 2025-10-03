https://ria.ru/20251003/voenvrach-2046272812.html
Военврач "Днепра" рассказал о проведенной уникальной операции
Военврач "Днепра" рассказал о проведенной уникальной операции
специальная военная операция на украине
ставрополь
вооруженные силы рф
россия
ставрополь
россия
ставрополь, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Ставрополь, Вооруженные силы РФ, Россия
ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Военврачи группировки войск "Днепр" успешно провели уникальную операцию по извлечению крупного осколка мины из шеи раненного бойца ВС РФ, рассказал РИА Новости военврач "Днепра" с позывным "Чомба".
"Мина рядом взорвалась, и колпак от мины прямо прилетел в шею, трахею перебило ему. Мы доставали этот осколок. Этот осколок доставали. Такое, конечно, в мирное время вряд ли когда-нибудь мне пришлось бы доставать. Да, прошло успешно. Единственное, я не знаю дальнейшую судьбу этого человека, но он даже без ИВЛ уехал на следующий этап эвакуации. Это была уникальная операция", - рассказал "Чомба" агентству во время проведения в зоне СВО другой хирургической операции.
По словам военного медика, навыки военных врачей, и его, в частности, сильно возросли за время проведения СВО.
"От операции к операции опыт, конечно, у меня прогрессирует. Я думаю, что я буду полезен, когда вернусь… А, кстати, какие мы навыки приобрели: мы начали больше под местной анестезией таких операций делать. Сейчас мы научились, приноровились делать это (операции по возвращению слуха - ред.) под местной анестезией", - сказал военный врач.
Врачи 135-го медицинского батальона за четыре дня сумели провести 14 хирургических операций по возвращению слуха раненным бойцам.
"Сейчас была операция. Военнослужащий, позывной "Турист". Дважды был под обстрелом, и с двух сторон у него была акубаротравма… Делали с правой стороны темпанопластику. Все получилось хорошо… Операция прошла успешно. Нет сомнений, что у него будет все хорошо… Ко мне приехал на подмогу мой учитель из города Ставрополя
, из краевой больницы. Приехал и очень сильно мне помог. Благодаря ему мы сделали 14 операций. Дальше понаблюдаем. Надеюсь, что на 14 здоровых ушей у нас стало больше в стране!" - подытожил "Чомба".