Военврач "Днепра" рассказал о проведенной уникальной операции

ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Военврачи группировки войск "Днепр" успешно провели уникальную операцию по извлечению крупного осколка мины из шеи раненного бойца ВС РФ, рассказал РИА Новости военврач "Днепра" с позывным "Чомба".

"Мина рядом взорвалась, и колпак от мины прямо прилетел в шею, трахею перебило ему. Мы доставали этот осколок. Этот осколок доставали. Такое, конечно, в мирное время вряд ли когда-нибудь мне пришлось бы доставать. Да, прошло успешно. Единственное, я не знаю дальнейшую судьбу этого человека, но он даже без ИВЛ уехал на следующий этап эвакуации. Это была уникальная операция", - рассказал "Чомба" агентству во время проведения в зоне СВО другой хирургической операции.

По словам военного медика, навыки военных врачей, и его, в частности, сильно возросли за время проведения СВО.

"От операции к операции опыт, конечно, у меня прогрессирует. Я думаю, что я буду полезен, когда вернусь… А, кстати, какие мы навыки приобрели: мы начали больше под местной анестезией таких операций делать. Сейчас мы научились, приноровились делать это (операции по возвращению слуха - ред.) под местной анестезией", - сказал военный врач.

Врачи 135-го медицинского батальона за четыре дня сумели провести 14 хирургических операций по возвращению слуха раненным бойцам.