ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Кирово
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Кирово - РИА Новости, 03.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Кирово
Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками противника в районе населённого пункта Кирово в ДНР, сообщили Минобороны
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Кирово в ДНР