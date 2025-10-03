Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Кирово
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 03.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Кирово
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Кирово
Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками противника в районе населённого пункта Кирово в ДНР, сообщили Минобороны... РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Кирово

ВС России поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Кирово в ДНР

ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками противника в районе населённого пункта Кирово в ДНР, сообщили Минобороны России.
"В ходе активных наступательных действий артиллерийские расчёты ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления противника. Благодаря разведданным цели в районе Кирово были точно поражены, в результате чего пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен", – говорится в сообщении.
В группировке добавили, что подразделения ведут постоянную боевую работу по переднему краю линии обороны противника, нанося значительный урон инфраструктуре управления и средствам разведки.
