Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа

"Утром 3 октября 2025 года при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской в городе Владивостоке ", — говорится в сообщении.

Следователи выехали на место происшествия, проводится осмотр. Установлено, что во время обрушения никто не пострадал.

Прокуратура Приморья сообщает, что помещение было введено в эксплуатацию в 1972 году. Там обрушились железобетонные потолочные перекрытия, нарушена целостность части фасада здания. Ведомство проводит проверку, доступ на территорию учебного заведения ограничен.