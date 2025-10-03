Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Часть здания энергоколледжа обрушилась во Владивостоке во время строительно-монтажных работ, пострадавших нет, возбуждено дело о нарушении правил безопасности, сообщает региональное СУСК РФ.
«
"Утром 3 октября 2025 года при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской в городе Владивостоке", — говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Следователи выехали на место происшествия, проводится осмотр. Установлено, что во время обрушения никто не пострадал.
Прокуратура Приморья сообщает, что помещение было введено в эксплуатацию в 1972 году. Там обрушились железобетонные потолочные перекрытия, нарушена целостность части фасада здания. Ведомство проводит проверку, доступ на территорию учебного заведения ограничен.
Как сообщили журналистам в правительстве Приморья, сейчас на месте происшествия находятся глава региона Олег Кожемяко и министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий. Губернатор держит ситуацию на личном контроле, добавили в правительстве.