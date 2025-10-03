Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 03.10.2025 (обновлено: 09:16 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/vladivostok-2046070762.html
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа - РИА Новости, 03.10.2025
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
Часть здания энергоколледжа обрушилась во Владивостоке во время строительно-монтажных работ, пострадавших нет, возбуждено дело о нарушении правил безопасности,... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T02:02:00+03:00
2025-10-03T09:16:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046097489_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_5f578ce07cb5e6b54c728b610fa62147.jpg
https://ria.ru/20250921/shkola-2043288610.html
https://ria.ru/20250602/primore-2020368366.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046097489_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_890980dbd23dbb9397c3ce49b40ac3dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа

Во Владивостоке во время работ обрушилась часть здания энергетического колледжа

© Фото : Следком Приморья/TelegramОбрушение здания энергетического колледжа во Владивостоке
Обрушение здания энергетического колледжа во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Следком Приморья/Telegram
Обрушение здания энергетического колледжа во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Часть здания энергоколледжа обрушилась во Владивостоке во время строительно-монтажных работ, пострадавших нет, возбуждено дело о нарушении правил безопасности, сообщает региональное СУСК РФ.
«

"Утром 3 октября 2025 года при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской в городе Владивостоке", — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Следователи выехали на место происшествия, проводится осмотр. Установлено, что во время обрушения никто не пострадал.
Обрушенная часть здания школы 1937 года постройки в Татарске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы
21 сентября, 07:40
Прокуратура Приморья сообщает, что помещение было введено в эксплуатацию в 1972 году. Там обрушились железобетонные потолочные перекрытия, нарушена целостность части фасада здания. Ведомство проводит проверку, доступ на территорию учебного заведения ограничен.
Как сообщили журналистам в правительстве Приморья, сейчас на месте происшествия находятся глава региона Олег Кожемяко и министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий. Губернатор держит ситуацию на личном контроле, добавили в правительстве.
Обрушившийся во время капремонта спортзал в школе в приморском Артеме - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Приморье во время капремонта обрушился пристроенный спортзал школы
2 июня, 05:20
 
ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала