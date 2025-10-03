https://ria.ru/20251003/vilfand-2046176273.html
Вильфанд заявил, что прогнозов "для своих" не существует
Вильфанд заявил, что прогнозов "для своих" не существует - РИА Новости, 03.10.2025
Вильфанд заявил, что прогнозов "для своих" не существует
Метеорологи делятся всеми знаниями о погоде с общественностью, никаких прогнозов "для своих" не существует, заявил научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 03.10.2025
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
россия
