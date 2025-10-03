Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд заявил, что прогнозов "для своих" не существует - РИА Новости, 03.10.2025
14:20 03.10.2025
Вильфанд заявил, что прогнозов "для своих" не существует
Вильфанд заявил, что прогнозов "для своих" не существует
Вильфанд заявил, что прогнозов "для своих" не существует

Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Метеорологи делятся всеми знаниями о погоде с общественностью, никаких прогнозов "для своих" не существует, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что неопределенность, которая есть в атмосферных процессах, не позволяет делать надежные долгосрочные прогнозы погоды.
"Я рассказывал об эпизоде, когда только пришел работать в Гидрометцентр. Мне позвонил мой товарищ университетский, спросил, какая погода будет в субботу-воскресенье. Тогда, в основном, по радио передавали (прогноз – ред.). Ну это по радио, а для своих? У нас нет для своих или чужих – погода одна и та же", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вильфанд спрогнозировал заморозки в европейской части России
1 октября, 04:04
1 октября, 04:04
 
