19:44 03.10.2025
Более 150 улиц войдут в грузовой каркас Ростова-на-Дону
Более 150 улиц войдут в грузовой каркас Ростова-на-Дону
ростов-на-дону
Ростовская область , Ростов-на-Дону
Более 150 улиц войдут в грузовой каркас Ростова-на-Дону

Более 150 улиц войдут в грузовой каркас Ростова-на-Дону к концу 2028 года

Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Более 150 улиц войдут к концу 2028 года в грузовой каркас Ростова-на-Дону, который призван упорядочить движение грузовых автомобилей внутри города и снизить количество пробок, сообщил директор департамента автодорог и организации дорожного движения города Денис Водопьянов.
"В октябре 2024 года были введены ограничения в центральной части: определены 22 улицы, по которым большегрузам разрешено передвигаться. До конца 2028 года в грузовой каркас войдут еще 133 улицы", - сказал он журналистам, уточнив, что город растет, меняется, и грузовой каркас также будет видоизменяться.
Реализация проекта началась летом 2024 года и уже позволила уменьшить количество ДТП с участием грузового транспорта, исключить транзитное движение грузовиков через центр, а также улучшить экологическую ситуацию в Ростове.
Вместе с тем, по данным департамента, еще в прошлом году был выявлен ряд недочетов. Так, камеры не могли выявлять машины, которые имели право на проезд в зоне ограничений, что привело к массовым штрафам. Для решения проблемы было разработано программное обеспечение, которое позволит упорядочить движение грузовиков.
"Мы разработали программный продукт. Он будет представлять собой систему навигации для любого грузового транспорта, которая после загрузки в нее характеристик позволит выстроить разрешенный маршрут в зону ограничений. В случае отсутствия маршрута, предложит оформить пропуск", - сказал Водопьянов.
Чтобы программа заработала, необходимы изменения в ПДД на федеральном уровне. Ожидается, что это станет возможным уже в начале 2026 года. В качестве временной меры принято решение о корректировке разрешенной максимальной массы грузовых автомобилей до 26 тонн (ранее было 3,5 тонны) в центральной части города.
Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Ростове изменят подход к планированию развития дорожной сети
3 апреля, 16:22
 
Ростовская областьРостов-на-Дону
 
 
