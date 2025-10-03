https://ria.ru/20251003/ukraina-2046271404.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
украина
харьковская область
