NYT: Бессент накричал на главу Минэкономики Украины во время переговоров
17:46 03.10.2025 (обновлено: 23:43 03.10.2025)
NYT: Бессент накричал на главу Минэкономики Украины во время переговоров
NYT: Бессент накричал на главу Минэкономики Украины во время переговоров
NYT: Бессент накричал на главу Минэкономики Украины во время переговоров

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент во время обсуждения сделки по недрам в конце февраля накричал на Юлию Свириденко, которая на тот момент занимала пост министра экономики Украины, а сейчас является премьер-министром страны, сообщает издание New York Times со ссылкой на украинских чиновников.
"В конце февраля во время видеозвонка министр финансов Скотт Бессент накричал на Свириденко, что у нее есть шесть минут, чтобы принять сделку, иначе переговоры будут закончены", — пишет газета со ссылкой на одного бывшего и одного действующего украинских официальных лиц.
Сама Свириденко в интервью изданию заявила, что сообщения источников не соответствуют действительности.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам бывшего украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
На Украине назвали время начало работы фонда по сделке с США
1 мая, 23:25
 
В миреУкраинаСШАСкотт БессентДенис Шмыгаль
 
 
