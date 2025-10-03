Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о транспортном кризисе на Украине - РИА Новости, 03.10.2025
16:30 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/ukraina-2046213221.html
Эксперт рассказал о транспортном кризисе на Украине
Эксперт рассказал о транспортном кризисе на Украине - РИА Новости, 03.10.2025
Эксперт рассказал о транспортном кризисе на Украине
Транспортный кризис наступил на Украине из-за массовой мобилизации водителей в ВСУ, заявил эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:30:00+03:00
2025-10-03T16:30:00+03:00
в мире
украина
дмитрий леушкин
вооруженные силы украины
страна.ua
украина
в мире, украина, дмитрий леушкин, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Украина, Дмитрий Леушкин, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Эксперт рассказал о транспортном кризисе на Украине

Глава логистической компании Леушкин заявил о транспортном кризисе на Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Транспортный кризис наступил на Украине из-за массовой мобилизации водителей в ВСУ, заявил эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин.
"Машин полно, как минимум в два-три раза больше, чтобы закрыть все насущные потребности. Просто они стоят не на рейсах, а под забором. Нет водителей! Норма 50% бронирования их туда всех засосала. И процесс продолжается. Через три месяца может показаться, что острота проблемы уменьшится, как-то доживем до января-февраля, они обещают быть рекордно низкими по грузам", - приводит слова Лёушкина украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Лёушкин также призвал обеспечить бронью от мобилизации до 75% водителей, занимающихся международными перевозками, чтобы избежать срыва поставок.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
