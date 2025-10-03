В МИД Украины опровергли сообщения о заморозке переговоров по БПЛА с США

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В МИД Украины опровергли сообщения СМИ о заморозке обсуждений военной поддержки Киеву со стороны Вашингтона из-за приостановки работы американского правительства, представитель украинского МИД Георгий Тихий утверждает, что переговоры с США о соглашении по беспилотникам идут по плану, а поставки вооружений продолжаются.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что обсуждение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона было заморожено после приостановки работы правительства США , поставки американского оружия могут быть задержаны. Кроме того, украинский источник издания заявил, что шатдаун в США поставил под вопрос переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.

"Ложь. Переговоры между Украиной и США о сделке по беспилотникам идут по плану, поставки продолжаются", - написал Тихий в соцсети Х, прикрепив к своей публикации скриншот статьи Telegraph.

В четверг газета Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на различные формы компенсации.

Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год. Режим уже отразился на работе ряда ведомств. Счетная палата (GAO) приостановила публикацию отчетов, обновление сайта и ответы на обращения. Возможны задержки на портале USAspending.gov, где публикуются данные о федеральных расходах. Кроме того, закрыта служба Federal Service Desk, которая обслуживает сайты Sam.gov и Федеральной контрактной системы, что ограничило поддержку пользователей обеих платформ.