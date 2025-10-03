Рейтинг@Mail.ru
В МИД Украины опровергли сообщения о заморозке переговоров по БПЛА с США - РИА Новости, 03.10.2025
15:28 03.10.2025
В МИД Украины опровергли сообщения о заморозке переговоров по БПЛА с США
В МИД Украины опровергли сообщения о заморозке переговоров по БПЛА с США - РИА Новости, 03.10.2025
В МИД Украины опровергли сообщения о заморозке переговоров по БПЛА с США
В МИД Украины опровергли сообщения СМИ о заморозке обсуждений военной поддержки Киеву со стороны Вашингтона из-за приостановки работы американского... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:28:00+03:00
2025-10-03T15:28:00+03:00
в мире
украина
сша
нато
в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
В МИД Украины опровергли сообщения о заморозке переговоров по БПЛА с США

МИД Украины опроверг сообщения о заморозке переговоров с США из-за шатдауна

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В МИД Украины опровергли сообщения СМИ о заморозке обсуждений военной поддержки Киеву со стороны Вашингтона из-за приостановки работы американского правительства, представитель украинского МИД Георгий Тихий утверждает, что переговоры с США о соглашении по беспилотникам идут по плану, а поставки вооружений продолжаются.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что обсуждение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона было заморожено после приостановки работы правительства США, поставки американского оружия могут быть задержаны. Кроме того, украинский источник издания заявил, что шатдаун в США поставил под вопрос переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.
Американский флаг на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ узнали, с чем США годами тайно помогали Украине
Вчера, 06:34
"Ложь. Переговоры между Украиной и США о сделке по беспилотникам идут по плану, поставки продолжаются", - написал Тихий в соцсети Х, прикрепив к своей публикации скриншот статьи Telegraph.
В четверг газета Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на различные формы компенсации.
Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год. Режим уже отразился на работе ряда ведомств. Счетная палата (GAO) приостановила публикацию отчетов, обновление сайта и ответы на обращения. Возможны задержки на портале USAspending.gov, где публикуются данные о федеральных расходах. Кроме того, закрыта служба Federal Service Desk, которая обслуживает сайты Sam.gov и Федеральной контрактной системы, что ограничило поддержку пользователей обеих платформ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Погрузка ракеты UGM-109 Томагавк на подводную лодку класса Лос-Анджелес USS Springfield - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, пишут СМИ
Вчера, 01:39
 
В миреУкраинаСШАНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
