В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в четырех областях Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области звучит более трех часов, в Днепропетровской и Черниговской - более часа. В 12.48 сигнал тревоги прозвучал в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
22 июня 2022, 17:18