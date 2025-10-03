Рейтинг@Mail.ru
Орбан объяснил, почему Украину не следует принимать в Евросоюз - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/ukraina-2046128959.html
Орбан объяснил, почему Украину не следует принимать в Евросоюз
Орбан объяснил, почему Украину не следует принимать в Евросоюз - РИА Новости, 03.10.2025
Орбан объяснил, почему Украину не следует принимать в Евросоюз
Украину не надо принимать в Евросоюз, потому что тогда европейским странами придется разделить ее судьбу, а европейцы не должны умирать за Украину, заявил... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:21:00+03:00
2025-10-03T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100277/26/1002772600_0:27:2818:1612_1920x0_80_0_0_0f5206d0fa1597964d8e57220524fd1b.jpg
https://ria.ru/20251001/voyna-2045231374.html
https://ria.ru/20251003/ukraina-2045919170.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100277/26/1002772600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23a1103aab079032c16f4c073f271d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан объяснил, почему Украину не следует принимать в Евросоюз

Орбан: страны ЕС не должны разделять судьбу Украины и умирать за неё

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Украину не надо принимать в Евросоюз, потому что тогда европейским странами придется разделить ее судьбу, а европейцы не должны умирать за Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если вы находитесь с кем-то в одном союзе, вы разделяете его судьбу. Украина - страна с очень тяжёлой судьбой. Почему мы должны разделять эту тяжёлую судьбу? У нас своя судьба, которая гораздо легче, чем украинская. Давайте поможем им. Но почему мы должны принимать на себя чужую тяжёлую судьбу? Это как надевать на себя чужую плохую одежду", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Не надо трусить, это наша война: европейцев заставляют осознать неизбежное
1 октября, 08:00
Венгерский премьер отметил, что именно поэтому он последовательно выступает против вступления Украины в ЕС и предлагает вместо этого сообществу заключить с Киевом соглашение о стратегическом сотрудничестве, подобно подписанным с Великобританией и Турцией.
«
"Я хочу избавить Венгрию от того, чтобы, находясь в одном союзе с украинцами, если мы их примем, мы тоже воевали бы с русскими. Повторяю ещё раз: рано или поздно придётся посылать солдат, если ты находишься в одном объединении с кем-то, на кого нападают. И мы не хотим умирать за Украину", - подчеркнул он.
Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
У Европы не хватило времени на Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала