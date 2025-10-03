Орбан объяснил, почему Украину не следует принимать в Евросоюз

БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Украину не надо принимать в Евросоюз, потому что тогда европейским странами придется разделить ее судьбу, а европейцы не должны умирать за Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.