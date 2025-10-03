Орбан объяснил, почему Украину не следует принимать в Евросоюз

БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Украину не надо принимать в Евросоюз, потому что тогда европейским странами придется разделить ее судьбу, а европейцы не должны умирать за Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если вы находитесь с кем-то в одном союзе, вы разделяете его судьбу. Украина - страна с очень тяжёлой судьбой. Почему мы должны разделять эту тяжёлую судьбу? У нас своя судьба, которая гораздо легче, чем украинская. Давайте поможем им. Но почему мы должны принимать на себя чужую тяжёлую судьбу? Это как надевать на себя чужую плохую одежду", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер отметил, что именно поэтому он последовательно выступает против вступления Украины в ЕС и предлагает вместо этого сообществу заключить с Киевом соглашение о стратегическом сотрудничестве, подобно подписанным с Великобританией и Турцией.
«
"Я хочу избавить Венгрию от того, чтобы, находясь в одном союзе с украинцами, если мы их примем, мы тоже воевали бы с русскими. Повторяю ещё раз: рано или поздно придётся посылать солдат, если ты находишься в одном объединении с кем-то, на кого нападают. И мы не хотим умирать за Украину", - подчеркнул он.
Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
У Европы не хватило времени на Украину
Вчера, 08:00