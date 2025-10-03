Украина не достигнет энергетической независимости, заявили в "Нафтогазе"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости в контексте природного газа, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Мы хотим, чтобы они (американские поставки - ред.) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы", - добавил Корецкий.