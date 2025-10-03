Украина не достигнет энергетической независимости, заявили в "Нафтогазе"

Рейтинг@Mail.ru
10:54 03.10.2025
Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости в контексте природного газа, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей РИА Новости, 03.10.2025
Корецкий: Украина не добьется энергетической независимости в ближайшие годы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости в контексте природного газа, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Как отмечает газета New York Post, компания в этом году сосредоточилась на заключении партнерств с американскими энергетическими фирмами. По словам Корецкого, американский сжиженный природный газ (СПГ) теперь составляет 8% от украинских запасов энергоресурсов. До возвращения в Белый дом Дональда Трампа этот показатель был равен нулю, уточняет издание.
"Мы хотим, чтобы они (американские поставки - ред.) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы", - добавил Корецкий.
Он подчеркнул, что компания готова предоставить компаниям из США собственную инфраструктуру и подземные хранилища, а также в дальнейшем закупать американский СПГ.
Офис компании Нафтогаз в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа
1 октября, 15:51
 
