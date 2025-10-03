Рейтинг@Mail.ru
Британия уже помогает Украине с нанесением ударов вглубь России, пишет FT - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 03.10.2025 (обновлено: 08:32 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/ukraina-2046093031.html
Британия уже помогает Украине с нанесением ударов вглубь России, пишет FT
Британия уже помогает Украине с нанесением ударов вглубь России, пишет FT - РИА Новости, 03.10.2025
Британия уже помогает Украине с нанесением ударов вглубь России, пишет FT
США подталкивают союзников по НАТО расширить обмен разведданными с Украиной, Британия уже помогает ей с нанесением ударов вглубь России, сообщает газета... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T08:24:00+03:00
2025-10-03T08:32:00+03:00
в мире
лондон
киев
нато
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20251002/ukraine-2045769452.html
лондон
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, киев, нато, россия, украина
В мире, Лондон, Киев, НАТО, Россия, Украина
Британия уже помогает Украине с нанесением ударов вглубь России, пишет FT

FT: США подталкивают союзников по НАТО расширить обмен разведданными с Украиной

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США подталкивают союзников по НАТО расширить обмен разведданными с Украиной, Британия уже помогает ей с нанесением ударов вглубь России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Вашингтон также подталкивает союзников по НАТО расширить поддержку Украине разведданными", - говорится в публикации.
Отмечается, что Британия уже помогает Киеву с нанесением ударов вглубь территории России.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине
2 октября, 07:26
 
В миреЛондонКиевНАТОРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала