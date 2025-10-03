США заморозили обсуждение военной поддержки Киева, пишут СМИ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вашингтон приостановил обсуждение помощи ВСУ из-за шатдауна , пишет Вашингтон приостановил обсуждение помощи ВСУ из-за, пишет Telegraph

"Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США", — сообщила британская газета.

Украинский источник издания заявил, что шатдаун поставил под вопрос переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.

В четверг Wall Street Journal писала, что Вашингтон и Киев обсуждают сделку, предполагающую передачу украинских технологий в области БПЛА американским военным в обмен на различные формы компенсации.

Шатдаун в США

Новый финансовый год начался 1 октября в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу. Под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать этот период для массовых сокращений персонала и выплат. Он обвинил демократов в том, что бюджет не удалось согласовать, и пообещал использовать ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

Режим уже отразился на работе ведомств. Счетная палата приостановила публикацию отчетов, обновление сайта и ответы на обращения. Возможны задержки на портале USAspending.gov, где публикуют данные о расходах. Закрыта служба Federal Service Desk, которая обслуживает сайты Sam.gov и Федеральной контрактной системы, что ограничило поддержку пользователей платформ.

В конгрессе отметили, что Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.