США заморозили обсуждение военной поддержки Киева, пишут СМИ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вашингтон приостановил обсуждение помощи ВСУ из-за шатдауна, пишет Telegraph.
"Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США", — сообщила британская газета.
Украинский источник издания заявил, что шатдаун поставил под вопрос переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.
В четверг Wall Street Journal писала, что Вашингтон и Киев обсуждают сделку, предполагающую передачу украинских технологий в области БПЛА американским военным в обмен на различные формы компенсации.
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
Шатдаун в США
Новый финансовый год начался 1 октября в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу. Под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать этот период для массовых сокращений персонала и выплат. Он обвинил демократов в том, что бюджет не удалось согласовать, и пообещал использовать ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Шатдаун отвлечет Трампа от Украины, считает политолог
1 октября, 11:20
Режим уже отразился на работе ведомств. Счетная палата приостановила публикацию отчетов, обновление сайта и ответы на обращения. Возможны задержки на портале USAspending.gov, где публикуют данные о расходах. Закрыта служба Federal Service Desk, которая обслуживает сайты Sam.gov и Федеральной контрактной системы, что ограничило поддержку пользователей платформ.
В конгрессе отметили, что Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП США на 0,1-0,2 процентного пункта. Если нынешний кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по американской экономике.
Шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день
2 октября, 00:39