США заморозили обсуждение военной поддержки Киева, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 03.10.2025 (обновлено: 10:05 03.10.2025)
США заморозили обсуждение военной поддержки Киева, пишут СМИ
США заморозили обсуждение военной поддержки Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
США заморозили обсуждение военной поддержки Киева, пишут СМИ
Вашингтон приостановил обсуждение помощи ВСУ из-за шатдауна, пишет Telegraph. РИА Новости, 03.10.2025
США заморозили обсуждение военной поддержки Киева, пишут СМИ

Telegraph: США заморозили обсуждение военной поддержки Украины из-за шатдауна

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom WilliamsВоеннослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров
Военнослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams
Военнослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вашингтон приостановил обсуждение помощи ВСУ из-за шатдауна, пишет Telegraph.
"Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США", — сообщила британская газета.
Американский флаг на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ узнали, с чем США годами тайно помогали Украине
Вчера, 06:34
Украинский источник издания заявил, что шатдаун поставил под вопрос переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.

В четверг Wall Street Journal писала, что Вашингтон и Киев обсуждают сделку, предполагающую передачу украинских технологий в области БПЛА американским военным в обмен на различные формы компенсации.

Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25

Шатдаун в США

Новый финансовый год начался 1 октября в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу. Под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать этот период для массовых сокращений персонала и выплат. Он обвинил демократов в том, что бюджет не удалось согласовать, и пообещал использовать ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун отвлечет Трампа от Украины, считает политолог
1 октября, 11:20
Режим уже отразился на работе ведомств. Счетная палата приостановила публикацию отчетов, обновление сайта и ответы на обращения. Возможны задержки на портале USAspending.gov, где публикуют данные о расходах. Закрыта служба Federal Service Desk, которая обслуживает сайты Sam.gov и Федеральной контрактной системы, что ограничило поддержку пользователей платформ.
В конгрессе отметили, что Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП США на 0,1-0,2 процентного пункта. Если нынешний кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по американской экономике.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день
2 октября, 00:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияНАТОДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
