Командиры 158-й бригады ВСУ раздают своих солдат на мясные штурмы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 03.10.2025 (обновлено: 11:17 03.10.2025)
Командиры 158-й бригады ВСУ раздают своих солдат на мясные штурмы
Командиры 158-й бригады ВСУ раздают своих солдат на мясные штурмы
Командование 158-й бригады ВСУ раздает солдат на доукомплектование штурмов

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Командование 158-й бригады ВСУ "раздает" личный состав на доукомплектование "мясных" штурмов — лобовых атак без учета больших потерь в живой силе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ продолжает раздавать свой личный состав на доукомплектование "мясных" штурмовых групп", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на Покровское направление в распоряжение командующего штурмовыми войсками ВСУ передан 3-й механизированный батальон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
