В Полтаве прогремел повторный взрыв

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрыв вновь прозвучал в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Полтаве снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее телеканал ТСН сообщал о взрывах в Полтаве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
22 июня 2022, 17:18