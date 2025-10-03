У Европы не хватило времени на Украину

В Копенгагене состоялся очень грозный саммит. Неформальный, но грозный. Лидеры Евросоюза собрались обсудить два главных вопроса: как защитить континент от "коварных русских" и традиционный — как еще помочь Украине?

Началось все с очень суровых заявлений о том, что саммит собирается принять такие решения, которые "сделают России больно" и однозначно ответят на "гибридную войну", якобы развязанную против Европы. Особенно — на полеты загадочных БПЛА над Данией. По меткому выражению премьера этой страны Метте Фредриксен, "нельзя исключать, что это были русские беспилотники". Старая добрая формула "хайли лайкли", проверенная европейцами годами, никуда не делась.

В этой связи лидеры ЕС решительно приехали в Копенгаген, чтобы дать не менее решительный ответ и наконец-то решительно преобразовать торговый блок в военный! Не удивляйтесь этим повторениям, но именно слово "решительный" звучало из уст собравшихся европейцев накануне встречи чаще всего. "Мы волнуемся, я очень волнуюсь — и теперь пришло время решительных действий!" — браво заявил приехавший на саммит премьер Финляндии Петтери Орпо.

Забавнее всего, что дальше он произнес такую фразу: "Мы проявили солидарность в течение последних двух десятилетий, например, по ковиду, по экономике, по миграции. Теперь пришло время проявить солидарность в области обороны". Что ж, учитывая, как европейские страны воровали друг у друга вакцины против короновируса и даже медицинские маски или как Франция сейчас способствует нелегальной миграции в Британию, понятие о солидарности в Европе довольно гибкое.

В общем-то, примерно такая "солидарность" с Украиной и была проявлена на саммите в Копенгагене. То есть трескотни-то, предшествующей встрече, было немало. Особенно в ней упражнялись глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта, которые устроили между собой соревнование в том, кто предложит наиболее болезненный удар по русским.

Politico опросила трех западных дипломатов — само собой, анонимно (в Европе ведь такая свобода дискуссий, что вслух критику в адрес руководства лучше не говорить) — и те пояснили: "Одна из причин, по которой два лидера хотели произвести фурор, заключалась в том, что они борются за актуальность и хотят показать, что лично делают все возможное для помощи Украине". Но даже их сторонники признали, что предложения обоих скорее выглядели популистскими.

Так, Кошта отстаивал идею отменить право вето для принятия решения о приеме Украины в Евросоюз с тем, чтобы обойти блокирующую позицию Венгрии. И вполне логично нарвался на вето от Венгрии. По какой-то причине самая суверенная страна ЕС не захотела лишать себя суверенитета. Примерно так же отреагировали европейцы и на идею Урсулы фон дер Ляйен о передаче Еврокомиссии своих полномочий по вопросам обороны и безопасности. При этом все согласились с тем, что к 2030 году Европа сможет выстроить свою оборону для противостояния русским, но одновременно выразили озабоченность тем, что Россия тоже не стоит на месте и развивается, а соответственно, цель Европы все время стремительно движется. Эдак они еще нас просить будут: "Постойте, пожалуйста, вы нам прицелиться в вас мешаете".

Зато все с небывалой активностью бросились обсуждать идею раздербанить российские замороженные активы — уж пограбить чужое многие в Европе всегда готовы. Соответственно, бурная дискуссия возникла вокруг идеи Фридриха Мерца о "репарационных кредитах" Украине. Видно, что Киев предпринял значительные пиар-усилия для того, чтобы убедить европейцев в том, насколько это блестящая идея — выдать Украине кредит в надежде на то, что Россия когда-то потом вернет его "репарациями".

Даже прибегли к сторонним силам — так, бывшая вице-премьер Канады Христя Фриланд, являющаяся прямым потомком нацистского коллаборациониста, срочно под саммит в Копенгагене разродилась пафосной статьей о том, как же это здорово — использовать захваченные средства России для военной помощи киевскому режиму. Она объяснила европейцам, что это не они помогают Киеву, это Украина спасает весь коллективный Запад, воюя за его интересы против России.

Да вот некоторые несознательные европейцы стали задавать неудобные вопросы. Например, что делать, если Россия не будет платить репарации? А мы-то с вами понимаем, что не только не будет, но еще вправе будет поднять вопрос о репарациях со стороны украинского режима и поддерживавших его западных государств за разрушения, которым они в течение нескольких лет подвергали российские регионы — в первую очередь Донбасс. И что потом европейцам делать с бумажными "гарантиями" по этим кредитам? С кого деньги-то потом брать?

Неудивительно, что против данного безумного проекта активнее всех выступила Бельгия, где в основном и хранятся захваченные российские финансы. Премьер-министр этой страны Барт де Вевер, проявив полное непонимание историчности момента, заявил: "Взять деньги Путина и переложить все риски на Бельгию? Буду предельно ясным: этого не будет!".

Вот вокруг этих проблем и сосредоточились жаркие дискуссии в Копенгагене. Первоначально саммит планировали уложить в два часа, но в итоге он длился больше четырех и… закончился ничем. Причем лидеры ЕС так увлеклись спорами о том, как построить "стену дронов" и украсть российские активы, что не успели перейти к Украине. Организаторы встречи потом оправдывались: "Переговоры по обороне были прерваны не из-за разногласий, а потому, что все хотели выступить по несколько минут. <…> Председательствующая страна Дания не хотела никого прерывать, учитывая важность темы".

Журналисты, освещавшие это мероприятие, даже ожидали, что лидеры Европы отужинают в компании датской королевской семьи и затем продолжат обсуждение, наконец-то сосредоточившись на Украине и на планах повоевать с Россией. Но неслучайно Булат Окуджава когда-то пел о "каплях датского короля": "Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель растворяются легко в звоне этих капель". Так и случилось: после ужина с "каплями датского короля" дискуссия не продолжилась. А Кошта написал, что украинская тема будет обсуждаться на формальном заседании Европейского совета 23-24 октября.

Все правильно, Украина подождет. А чтобы самим украинцам не было так обидно, в Копенгагене ряд правительственных зданий был подсвечен в цвета украинского флага. Европейская солидарность — она такая.