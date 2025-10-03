Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф убеждает Европу в том, что Трамп достоин Нобелевской премии
21:08 03.10.2025
СМИ: Уиткофф убеждает Европу в том, что Трамп достоин Нобелевской премии
СМИ: Уиткофф убеждает Европу в том, что Трамп достоин Нобелевской премии - РИА Новости, 03.10.2025
СМИ: Уиткофф убеждает Европу в том, что Трамп достоин Нобелевской премии
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф убеждает европейских коллег в том, что американский президент Дональд Трамп достоин получения Нобелевской премии... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
сша
восточный тимор
украина
дональд трамп
стив уиткофф
марко рубио
сша
восточный тимор
украина
в мире, сша, восточный тимор, украина, дональд трамп, стив уиткофф, марко рубио
В мире, США, Восточный Тимор, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Марко Рубио
СМИ: Уиткофф убеждает Европу в том, что Трамп достоин Нобелевской премии

Bloomberg: Уиткофф убеждает Европу в том, что Трамп достоин Нобелевской премии

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф убеждает европейских коллег в том, что американский президент Дональд Трамп достоин получения Нобелевской премии мира, госсекретарь США Марко Рубио также продвигает идею награждения Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Вдали от всеобщего внимания, Уиткофф в частных беседах с европейскими коллегами поднимал вопрос о заявке Трампа на премию... Госсекретарь Марко Рубио также неоднократно привлекался для агитации за присуждение Трампу Нобелевской премии", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Макрон рассказал, в каком случае Трамп получит Нобелевскую премию мира
23 сентября, 21:50
При этом директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Харпвикен заявил агентству, что комитет премии "не подвергался никакому прямому политическому давлению", хотя ему и известно о "нескольких" частных и государственных кампаниях продвижения кандидатов на награду.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Глава МИД Польши назвал условие вручения Трампу Нобелевской премии мира
14 сентября, 17:41
 
В миреСШАВосточный ТиморУкраинаДональд ТрампСтив УиткоффМарко Рубио
 
 
