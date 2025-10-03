Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Конрада Франца, Джеймса Делингпола, Томаса Эртла и Джона-Генри Уэстена - они встретилась с представителями РПЦ, государственной власти и общественных объединений, посетили Троице-Сергиеву лавру, а также Переславль-Залесский. До посещения России они побывали в Молдавии и Приднестровье.

"Многие молодые люди (в США – ред.) принимают православие. Очевидно, что либеральные власти на Западе боятся того, что люди становятся православными, они видят в этом угрозу. Например, Би-би-си сделала документальный подкаст, где рассказала про православных в Техасе. Би-би-си попытались показать, что православные в Америке - это зло, намекнуть, что священники и принявшие православие, являются российскими агентами и финансируются Россией, хотя это совершенно не так", - сказал Франц.