Либералы на Западе видят в православных угрозу, заявил блогер из США - РИА Новости, 03.10.2025
Собор Святого Иоанна Крестителя в Вашингтоне
Религия
 
16:57 03.10.2025
Либералы на Западе видят в православных угрозу, заявил блогер из США
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
религия
Религия, Религия

Либералы на Западе видят в православных угрозу, заявил блогер из США

CC BY-SA 3.0 / Farragutful / Собор Святого Иоанна Крестителя в Вашингтоне
Собор Святого Иоанна Крестителя в Вашингтоне
CC BY-SA 3.0 / Farragutful /
Собор Святого Иоанна Крестителя в Вашингтоне
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Многие принимают православие в США, но западные либеральные власти и СМИ видят в православных угрозу, рассказал журналистам американский общественный деятель, популярный блогер православного вероисповедания Конрад Франц.
Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Конрада Франца, Джеймса Делингпола, Томаса Эртла и Джона-Генри Уэстена - они встретилась с представителями РПЦ, государственной власти и общественных объединений, посетили Троице-Сергиеву лавру, а также Переславль-Залесский. До посещения России они побывали в Молдавии и Приднестровье.
"Многие молодые люди (в США – ред.) принимают православие. Очевидно, что либеральные власти на Западе боятся того, что люди становятся православными, они видят в этом угрозу. Например, Би-би-си сделала документальный подкаст, где рассказала про православных в Техасе. Би-би-си попытались показать, что православные в Америке - это зло, намекнуть, что священники и принявшие православие, являются российскими агентами и финансируются Россией, хотя это совершенно не так", - сказал Франц.
РелигияРелигия
 
 
