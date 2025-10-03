США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы

Перед этим Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.