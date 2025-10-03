США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. США нанесли очередной удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х.
«
"Ранее сегодня утром по приказу президента Трампа я распорядился нанести смертельный кинетический удар по судну, перевозившему наркотики и связанному с организациями, признанными террористическими", — отметил он.
"Эти удары будут продолжаться", — добавил Хегсет.
Обострение отношений США и Венесуэлы
- В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
- Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.
Перед этим Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
- Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела страны.
- Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
- Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
- Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
- На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.
