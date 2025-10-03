Рейтинг@Mail.ru
США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы
19:41 03.10.2025 (обновлено: 20:31 03.10.2025)
США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы
США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы - РИА Новости, 03.10.2025
США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы
США нанесли очередной удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T19:41:00+03:00
2025-10-03T20:31:00+03:00
Удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы
США в пятницу по приказу американского президента Дональда Трампа нанесли очередной удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы

США по приказу Трампа нанесли удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. США нанесли очередной удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х.
"Ранее сегодня утром по приказу президента Трампа я распорядился нанести смертельный кинетический удар по судну, перевозившему наркотики и связанному с организациями, признанными террористическими", — отметил он.

Министр войны США указал, что в результате удара, нанесенного в международных водах вблизи Венесуэлы, погибли "четыре наркотеррориста", находившиеся на борту судна.
"Эти удары будут продолжаться", — добавил Хегсет.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
США могут нанести удары по Венесуэле, пишут СМИ
2 октября, 23:14

Обострение отношений США и Венесуэлы

  • В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
  • Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.

Перед этим Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.

  • Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела страны.
  • Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
  • Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
  • Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
  • На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп оценил вероятность ударов по наркоторговцам в Венесуэле
30 сентября, 16:07
 
Заголовок открываемого материала