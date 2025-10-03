https://ria.ru/20251003/udar-2046158273.html
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
2025-10-03T13:16:00+03:00
2025-10-03T13:16:00+03:00
2025-10-03T13:32:00+03:00
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Российская армия ночью атаковала объекты украинского ВПК и энергетики, сообщило Минобороны
.
"Вооруженными cилами <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке.
Бойцы выполнили задачу и поразили все назначенные цели, подчеркнуло министерство.
Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что в Полтавской области перестали работать несколько объектов по добыче газа после взрывов.
По данным ведомства, всего за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:
- предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики;
- железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и техники ВСУ;
- военные аэродромы и склады боеприпасов;
- цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и дронов;
- пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.