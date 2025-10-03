Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 03.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 03.10.2025 (обновлено: 13:32 03.10.2025)
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Российская армия ночью атаковала объекты украинского ВПК и энергетики, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.10.2025
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская армия ночью атаковала объекты украинского ВПК и энергетики, сообщило Минобороны.
"Вооруженными cилами <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России
2 октября, 09:03
Бойцы выполнили задачу и поразили все назначенные цели, подчеркнуло министерство.

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что в Полтавской области перестали работать несколько объектов по добыче газа после взрывов.

Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Перехватить невозможно". Вскрылась критическая уязвимость "Патриотов"
Вчера, 08:00
По данным ведомства, всего за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:
  • предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики;
  • железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и техники ВСУ;
  • военные аэродромы и склады боеприпасов;
  • цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и дронов;
  • пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
