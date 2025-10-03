Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская армия ночью атаковала объекты украинского ВПК и энергетики, сообщило Российская армия ночью атаковала объекты украинского ВПК и энергетики, сообщило Минобороны

"Вооруженными cилами <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке.

Бойцы выполнили задачу и поразили все назначенные цели, подчеркнуло министерство.

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что в Полтавской области перестали работать несколько объектов по добыче газа после взрывов.

По данным ведомства, всего за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:

предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики;

предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики; железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и техники ВСУ;

железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и техники ВСУ; военные аэродромы и склады боеприпасов;

военные аэродромы и склады боеприпасов; цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и дронов;

цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и дронов; пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.