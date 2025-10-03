Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 03.10.2025 (обновлено: 13:20 03.10.2025)
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 03.10.2025
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу,... РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
украина
украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", - говорится в сводке российского ведомства.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, в течение недели были нанесены массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, снабжавших их объектам энергетики Украины, железнодорожной транспортной инфраструктуре, задействованной в перевозке вооружения и военной техники ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
