"Буря" уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
05:08 03.10.2025 (обновлено: 10:27 03.10.2025)
"Буря" уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
Российский малый ракетный корабль "Буря" выполнил стрельбы комплексом "Панцирь-М" в Балтийском море и уничтожил запущенные с побережья Калининградской области... РИА Новости, 03.10.2025
безопасность
балтийское море
калининградская область
балтийское море
калининградская область
2025
безопасность, балтийское море, калининградская область
Безопасность, Балтийское море, Калининградская область
© Минобороны РоссииРоссийский малый ракетный корабль "Буря" выполнил стрельбы комплексом "Панцирь-М" в Балтийском море
Российский малый ракетный корабль Буря выполнил стрельбы комплексом Панцирь-М в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Минобороны России
Российский малый ракетный корабль "Буря" выполнил стрельбы комплексом "Панцирь-М" в Балтийском море
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российский малый ракетный корабль "Буря" выполнил стрельбы комплексом "Панцирь-М" в Балтийском море и уничтожил запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
"Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт" в Балтийском море провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве целей использовались ракеты-мишени, запущенные с побережья в Калининградской области.
"В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены, что подтвердили данные объективного контроля", — добавили в пресс-службе.
Также экипаж провел ряд корабельных учений по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.
БезопасностьБалтийское мореКалининградская область
 
 
