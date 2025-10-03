"Буря" уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российский малый ракетный корабль "Буря" выполнил стрельбы комплексом "Панцирь-М" в Балтийском море и уничтожил запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт" в Балтийском море провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве целей использовались ракеты-мишени, запущенные с побережья в Калининградской области

"В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены, что подтвердили данные объективного контроля", — добавили в пресс-службе.