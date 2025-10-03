https://ria.ru/20251003/ucheniya-2046081936.html
"Буря" уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
"Буря" уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты - РИА Новости, 03.10.2025
"Буря" уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
Российский малый ракетный корабль "Буря" выполнил стрельбы комплексом "Панцирь-М" в Балтийском море и уничтожил запущенные с побережья Калининградской области... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T05:08:00+03:00
2025-10-03T05:08:00+03:00
2025-10-03T10:27:00+03:00
безопасность
балтийское море
калининградская область
балтийское море
калининградская область
безопасность, балтийское море, калининградская область
Безопасность, Балтийское море, Калининградская область
"Буря" уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
Корабль «Буря» уничтожил запущенные с побережья Калининградской области ракеты
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российский малый ракетный корабль "Буря" выполнил стрельбы комплексом "Панцирь-М" в Балтийском море и уничтожил запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
"Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт" в Балтийском море
провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве целей использовались ракеты-мишени, запущенные с побережья в Калининградской области
"В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены, что подтвердили данные объективного контроля", — добавили в пресс-службе.
Также экипаж провел ряд корабельных учений по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.