Полиция Израиля проверила более 470 участников "Флотилии стойкости"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Полиция Израиля проверила уже более 470 участников перехваченной "Флотилии стойкости" и передала их для дальнейшей проверки в иммиграционную службу, сообщила в пятницу полицейская пресс-служба.

В четверг МИД Израиля сообщил, ни одному из судов "Флотилии стойкости" не удалось прорвать блокаду сектора Газа и войти в зону активных боевых действий. В ведомстве подчеркнули, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа завершена.