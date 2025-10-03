Полиция Израиля проверила более 470 участников "Флотилии стойкости"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Полиция Израиля проверила уже более 470 участников перехваченной "Флотилии стойкости" и передала их для дальнейшей проверки в иммиграционную службу, сообщила в пятницу полицейская пресс-служба.
"В ходе операции полицейские силы приняли от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) более 470 участников флотилии, провели строгую проверку и сопроводили их для дальнейшей проверки Управлением по делам народонаселения и иммиграции и Управлением тюрем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение праздника Йом-Кипур (Судный день) и до утра пятницы, сотни сотрудников полиции, пограничников, бойцов национальной гвардии и дополнительных подразделений действовали в порту Ашдода, куда были перенаправлены десятки яхт гуманитарной флотилии.
В четверг МИД Израиля сообщил, ни одному из судов "Флотилии стойкости" не удалось прорвать блокаду сектора Газа и войти в зону активных боевых действий. В ведомстве подчеркнули, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа завершена.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экструдируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.