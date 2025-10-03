Рейтинг@Mail.ru
Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств
18:55 03.10.2025 (обновлено: 20:19 03.10.2025)
Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств
Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств - РИА Новости, 03.10.2025
Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств
Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на убийство, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
россия
москва
ибрагим сулейманов
происшествия, россия, москва, ибрагим сулейманов
Происшествия, Россия, Москва, Ибрагим Сулейманов
Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств

Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств и одного покушения

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на убийство, сообщили РИА Новости в суде.
"Сулейманова Ибрагима Амеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, пунктом " ж " части 2 статьи 105, частью 3 статьи 33, пунктом "ж" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 30, пунктом " ж" части 2 статьи 105 УК РФ (организация двух убийств группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, одного покушения на такое убийство – ред.)", - рассказали в суде.
В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова на два месяца.
Ибрагим Сулейманов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Источник: фигурант дела миллиардера Сулейманова умер от сердечного приступа
Происшествия Россия Москва Ибрагим Сулейманов
 
 
