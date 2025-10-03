https://ria.ru/20251003/ubiystvo-2046265693.html
Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств
Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств - РИА Новости, 03.10.2025
Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств
Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на убийство, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:55:00+03:00
2025-10-03T18:55:00+03:00
2025-10-03T20:19:00+03:00
происшествия
россия
москва
ибрагим сулейманов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046270927_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53036ffe61d822d6d7189e31c9c395b8.jpg
https://ria.ru/20251003/istochnik-2046237964.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046270927_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8e8332c7e345258dd2687675b4e7b5b5.jpg
Миллиардер Сулейманов в зале суда
Миллиардер Ибрагим Сулейманов не признает вину по делу об убийствах, сообщил РИА Новости его адвокат. В пятницу Басманный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство.
2025-10-03T18:55
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ибрагим сулейманов
Происшествия, Россия, Москва, Ибрагим Сулейманов
Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств
Миллиардера Сулейманова обвиняют в организации двух убийств и одного покушения