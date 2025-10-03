П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска на Камчатке раскрыли убийство гражданина Киргизии, совершенное его работодателем в мае 2025 года, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

"Сотрудники уголовного розыска совместно со следователем следственного органа установили, что смерть была насильственной. С учетом собранных материалов была установлена причастность к совершению убийства 74-летнего работодателя пропавшего", - отметили в УМВД.