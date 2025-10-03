Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке раскрыли убийство гражданина Киргизии
02:06 03.10.2025
На Камчатке раскрыли убийство гражданина Киргизии
происшествия
россия
киргизия
камчатский край
камчатка
происшествия, россия, киргизия, камчатский край, камчатка
Происшествия, Россия, Киргизия, Камчатский край, Камчатка
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска на Камчатке раскрыли убийство гражданина Киргизии, совершенное его работодателем в мае 2025 года, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"Сотрудники уголовного розыска совместно со следователем следственного органа установили, что смерть была насильственной. С учетом собранных материалов была установлена причастность к совершению убийства 74-летнего работодателя пропавшего", - отметили в УМВД.
По данным ведомства, в июне 2025 года в полицию с заявлением о без вести пропавшем обратилась знакомая гражданина Киргизии, который длительное время проживал и работал грузчиком в магазине в Петропавловске-Камчатском. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
В сентябре 2025 года житель города во время прогулки с собакой в лесополосе на Восточном шоссе обнаружил мешок с человеческими останками. "Проведенная в ДНК-лаборатории ЭКЦ УМВД России по Камчатскому краю экспертиза установила, что найденные останки принадлежат ранее пропавшему мужчине", - добавили в полиции.
Задержанный дал признательные показания и помещен в ИВС ОМВД России по Елизовскому району. Собранные материалы направлены в следственные органы для приобщения к уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
