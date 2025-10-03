Более 24 тысяч тонн творога произвели в Московской области

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Предприятия Подмосковья произвели более 24,4 тысячи тонн творога за восемь месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Творог — один из самых полезных и питательных продуктов, составляющий основу здорового рациона. Богатый легкоусвояемым белком, кальцием, фосфором и витаминами группы B он особенно важен для детского питания, восстановления после физических нагрузок и поддержания здоровья костной системы.

В ведомстве отметили, что в регионе активно поддерживают производителей молочной отрасли и специально для них есть меры поддержки, с которыми можно ознакомиться на портале "Мой АПК".