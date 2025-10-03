https://ria.ru/20251003/tvorog-2046151961.html
Более 24 тысяч тонн творога произвели в Московской области
Более 24 тысяч тонн творога произвели в Московской области - РИА Новости, 03.10.2025
Более 24 тысяч тонн творога произвели в Московской области
Предприятия Подмосковья произвели более 24,4 тысячи тонн творога за восемь месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и...
Более 24 тысяч тонн творога произвели в Московской области
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Предприятия Подмосковья произвели более 24,4 тысячи тонн творога за восемь месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Творог — один из самых полезных и питательных продуктов, составляющий основу здорового рациона. Богатый легкоусвояемым белком, кальцием, фосфором и витаминами группы B он особенно важен для детского питания, восстановления после физических нагрузок и поддержания здоровья костной системы.
В ведомстве отметили, что в регионе активно поддерживают производителей молочной отрасли и специально для них есть меры поддержки, с которыми можно ознакомиться на портале "Мой АПК".
Так, за весь 2024 год объем производства творога в Московской области составил 34,8 тысячи тонн.