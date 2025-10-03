Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России отметили интерес жителей Турции к русской литературе - РИА Новости, 03.10.2025
15:03 03.10.2025
В посольстве России отметили интерес жителей Турции к русской литературе
Граждане Турции проявляют большой интерес к русской литературе, что свидетельствует о духовной близости двух народов, заявил временный поверенный в делах... РИА Новости, 03.10.2025
В посольстве России отметили интерес жителей Турции к русской литературе

Иванов: турецкий народ проявляет большой интерес к русской литературе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Граждане Турции проявляют большой интерес к русской литературе, что свидетельствует о духовной близости двух народов, заявил временный поверенный в делах Российской Федерации в Турции Алексей Иванов.
Крупнейшая книжная выставка-ярмарка открылась в пятницу в турецкой столице - Анкаре. Россия выступает страной-гостем и представит собственный стенд. Ожидается прибытие большой делегации из Союза писателей России.
"Одним из самых приятных открытий для меня стало понимание того, что Турция и турецкий народ входят в число самых читающих в мире. Книга - неотъемлемая часть досуга турецких граждан. Я вижу большой интерес турецкого народа к русской литературе, которая является важной частью мирового литературного наследия. Это показатель того, насколько близки наши народы и культуры. Литература - универсальное средство общения. Мы благодарны турецким читателям за это. Надеюсь, что наш стенд позволит вам лучше познакомиться с русской литературой", - сказал Иванов на выставке.
На площадке ярмарки планируются презентации переводов на турецкий язык книг: "Покров-17" Александра Пелевина, "Журавлики" Дмитрия Орехова, "Великая Отечественная война. 1941-1945" Алексея Исаева и Артема Драбкина. Также состоится большой вечер современной русской поэзии с презентацией сборника "Смертельная русская речь", где участники одноимённой антологии поэзии о Донбассе и СВО, переведённой на турецкий язык, прочтут свои стихотворения в оригинале и переводе.
В рамках российской программы запланированы выступления турецких русистов, переводчиков русской литературы, аналитиков и политологов. Кроме того, делегация Союза писателей России посетит кафедры русского языка ведущих университетов Анкары.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Россия будет содействовать переводу русской литературы на иностранные языки
11 июля, 18:49
 
Культура Турция Россия Анкара (провинция) Алексей Иванов Александр Пелевин (писатель)
 
 
