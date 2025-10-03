Рейтинг@Mail.ru
Российский турист утонул в море на таиландском Пхукете
18:43 03.10.2025
Российский турист утонул в море на таиландском Пхукете
Российский турист утонул в море на таиландском Пхукете
Российский турист 1977 года рождения утонул в море на таиландском острове Пхукет, сообщило РИА Новости в пятницу генеральное консульство РФ в городе Пхукет. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:43:00+03:00
2025-10-03T18:43:00+03:00
2025
Российский турист утонул в море на таиландском Пхукете

Пляж Януи в Пхукете
Пляж Януи в Пхукете. Архивное фото
БАНГКОК, 3 окт – РИА Новости. Российский турист 1977 года рождения утонул в море на таиландском острове Пхукет, сообщило РИА Новости в пятницу генеральное консульство РФ в городе Пхукет.
"Смерть россиянина 1977 года рождения в результате утопления подтверждаем. Генеральное консульство находится в контакте с родственниками, турагентством и страховой компанией", - сообщили агентству российские дипломаты, добавив, что российское дипучреждение оказывает родным погибшего необходимое содействие.
В четверг в русскоязычных социальных сетях Таиланда появилось объявление о розыске россиянина Сергея Фролова 1977 года рождения, горного инженера из Кемерово, который прибыл на Пхукет на отдых в конце сентября и перестал отвечать на телефонные звонки родных три дня назад.
В пятницу русскоязычный паблик "Паттайя от А до Я" опубликовал информацию о том, что российскими волонтерами, участниками паблика, было найдено тело россиянина, хранившееся со вторника в морге больницы Vajira Phuket, как неопознанное. Портал Phuket News опубликовал в среду новость о гибели "иностранца средних лет", утонувшего 30 сентября в районе пляжа Най Хан, которого на тот момент не удалось опознать, так как при нем не было никаких документов.
Оказалось, что россиянин утонул в море у пляжа, находящегося в непосредственной близости от гостиницы, в которой он остановился. Паблик "Паттайя от А до Я" сообщает, что телефон погибшего оставался все время включенным, и родные пытались ему дозвониться, но он не брал трубку, и потому родные россиянина обратились в четверг к русскоязычному сообществу Таиланда с просьбой помочь найти пропавшего.
