Российский турист утонул в море на таиландском Пхукете

БАНГКОК, 3 окт – РИА Новости. Российский турист 1977 года рождения утонул в море на таиландском острове Пхукет, сообщило РИА Новости в пятницу генеральное консульство РФ в городе Пхукет.

"Смерть россиянина 1977 года рождения в результате утопления подтверждаем. Генеральное консульство находится в контакте с родственниками, турагентством и страховой компанией", - сообщили агентству российские дипломаты, добавив, что российское дипучреждение оказывает родным погибшего необходимое содействие.

В четверг в русскоязычных социальных сетях Таиланда появилось объявление о розыске россиянина Сергея Фролова 1977 года рождения, горного инженера из Кемерово , который прибыл на Пхукет на отдых в конце сентября и перестал отвечать на телефонные звонки родных три дня назад.

В пятницу русскоязычный паблик "Паттайя от А до Я" опубликовал информацию о том, что российскими волонтерами, участниками паблика, было найдено тело россиянина, хранившееся со вторника в морге больницы Vajira Phuket, как неопознанное. Портал Phuket News опубликовал в среду новость о гибели "иностранца средних лет", утонувшего 30 сентября в районе пляжа Най Хан, которого на тот момент не удалось опознать, так как при нем не было никаких документов.