https://ria.ru/20251003/turist-2046263730.html
Российский турист утонул в море на таиландском Пхукете
Российский турист утонул в море на таиландском Пхукете - РИА Новости, 03.10.2025
Российский турист утонул в море на таиландском Пхукете
Российский турист 1977 года рождения утонул в море на таиландском острове Пхукет, сообщило РИА Новости в пятницу генеральное консульство РФ в городе Пхукет. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:43:00+03:00
2025-10-03T18:43:00+03:00
2025-10-03T18:43:00+03:00
пхукет (остров)
таиланд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816800951_0:53:1441:863_1920x0_80_0_0_705ce6d08bd31ce7199faaf28f963420.jpg
https://ria.ru/20250915/krushenie-2042035153.html
https://ria.ru/20250913/ariel--2041750728.html
пхукет (остров)
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816800951_0:0:1151:863_1920x0_80_0_0_6813593677de39a152ca3e1147f8ade2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), таиланд, россия
Пхукет (остров), Таиланд, Россия
Российский турист утонул в море на таиландском Пхукете
Генконсульство: российский турист утонул в море на таиландском Пхукете
БАНГКОК, 3 окт – РИА Новости. Российский турист 1977 года рождения утонул в море на таиландском острове Пхукет, сообщило РИА Новости в пятницу генеральное консульство РФ в городе Пхукет.
"Смерть россиянина 1977 года рождения в результате утопления подтверждаем. Генеральное консульство находится в контакте с родственниками, турагентством и страховой компанией", - сообщили агентству российские дипломаты, добавив, что российское дипучреждение оказывает родным погибшего необходимое содействие.
В четверг в русскоязычных социальных сетях Таиланда
появилось объявление о розыске россиянина Сергея Фролова 1977 года рождения, горного инженера из Кемерово
, который прибыл на Пхукет
на отдых в конце сентября и перестал отвечать на телефонные звонки родных три дня назад.
В пятницу русскоязычный паблик "Паттайя от А до Я" опубликовал информацию о том, что российскими волонтерами, участниками паблика, было найдено тело россиянина, хранившееся со вторника в морге больницы Vajira Phuket, как неопознанное. Портал Phuket News опубликовал в среду новость о гибели "иностранца средних лет", утонувшего 30 сентября в районе пляжа Най Хан, которого на тот момент не удалось опознать, так как при нем не было никаких документов.
Оказалось, что россиянин утонул в море у пляжа, находящегося в непосредственной близости от гостиницы, в которой он остановился. Паблик "Паттайя от А до Я" сообщает, что телефон погибшего оставался все время включенным, и родные пытались ему дозвониться, но он не брал трубку, и потому родные россиянина обратились в четверг к русскоязычному сообществу Таиланда с просьбой помочь найти пропавшего.