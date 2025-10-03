Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы на День учителя

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Для подарка на День учителя лучше выбирать сорта цветов с низкой пыльцевой активностью и слабым ароматом, например, орхидеи, эустому, альстромерию, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"В преддверии Дня учителя Роспотребнадзор рассказывает о правилах выбора и хранения живых цветов. Приобретайте цветы у проверенных продавцов и отдавайте предпочтение сертифицированной продукции. Лучше выбирать сорта с низкой пыльцевой активностью и слабым ароматом, например, орхидеи, розы в бутоне, эустому, альстромерию или декоративные сорта с герметичными соцветиями", - порекомендовали в пресс-службе ведомства.
Перед покупкой букета в Роспотребнадзоре посоветовали внимательно осмотреть цветы. Лепестки должны быть упругими, без коричневых краев, пятен и признаков подсыхания. Стебли у свежих растений плотные и слегка влажные, без мягких или потемневших участков. Резкий или неприятный запах может указывать на загнивание. В ведомстве уточнили, что необходимо оценить упаковку и подложку, отсутствие плесени и влажных пятен – это признак надлежащего хранения.
"После покупки поставьте букет в чистую вазу с водой и подрежьте стебли. Для толстых стеблей срез лучше делать под углом, для жестких – допустимо расщепить или сделать небольшой надрез. Удалите листья, которые окажутся ниже уровня воды, это поможет предотвратить загнивание и появление неприятного запаха", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Там подчеркнули, что важное требования к продаже цветов – это доведение до покупателя необходимой и достоверной информации о товаре и его продавце, оформление информации на русском языке. Продавец обязан передать покупателю кассовый и товарный чек.
"Комнатные растения и свежесрезанные цветы возврату и обмену не подлежат. Обменять либо вернуть их можно только при наличии у них каких-либо недостатков или в случае непредставления полной и достоверной информации о товаре", - добавили в Роспотребнадзоре.
