Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы на День учителя
03.10.2025
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы на День учителя
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы на День учителя
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы на День учителя
Для подарка на День учителя лучше выбирать сорта цветов с низкой пыльцевой активностью и слабым ароматом, например, орхидеи, эустому, альстромерию, рассказали... РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Для подарка на День учителя лучше выбирать сорта цветов с низкой пыльцевой активностью и слабым ароматом, например, орхидеи, эустому, альстромерию, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"В преддверии Дня учителя Роспотребнадзор рассказывает о правилах выбора и хранения живых цветов. Приобретайте цветы у проверенных продавцов и отдавайте предпочтение сертифицированной продукции. Лучше выбирать сорта с низкой пыльцевой активностью и слабым ароматом, например, орхидеи, розы в бутоне, эустому, альстромерию или декоративные сорта с герметичными соцветиями", - порекомендовали в пресс-службе ведомства.
Перед покупкой букета в Роспотребнадзоре посоветовали внимательно осмотреть цветы. Лепестки должны быть упругими, без коричневых краев, пятен и признаков подсыхания. Стебли у свежих растений плотные и слегка влажные, без мягких или потемневших участков. Резкий или неприятный запах может указывать на загнивание. В ведомстве уточнили, что необходимо оценить упаковку и подложку, отсутствие плесени и влажных пятен – это признак надлежащего хранения.
"После покупки поставьте букет в чистую вазу с водой и подрежьте стебли. Для толстых стеблей срез лучше делать под углом, для жестких – допустимо расщепить или сделать небольшой надрез. Удалите листья, которые окажутся ниже уровня воды, это поможет предотвратить загнивание и появление неприятного запаха", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Там подчеркнули, что важное требования к продаже цветов – это доведение до покупателя необходимой и достоверной информации о товаре и его продавце, оформление информации на русском языке. Продавец обязан передать покупателю кассовый и товарный чек.
"Комнатные растения и свежесрезанные цветы возврату и обмену не подлежат. Обменять либо вернуть их можно только при наличии у них каких-либо недостатков или в случае непредставления полной и достоверной информации о товаре", - добавили в Роспотребнадзоре.
