ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Банк России перечислил самые популярные фразы мошенников, по которым можно быстро распознать попытку обмана.

"Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман", — говорится в сообщении в Telegram -канале регулятора.

Распространенные фразы при телефонных звонках:

"Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора и т. д.";

"Финансирование запрещенной (экстремистской) организации";

"Звоню по поводу удаленной работы";

"Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)";

"На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства";

"Необходимо задекларировать денежные средства и ценности";

"Ваш аккаунт на портале "Госуслуги" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи".

При переписках в мессенджерах:

"Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки";

"Это ты на фото?";

"Оплатите имеющуюся задолженность, штраф".

В ЦБ подчеркнули, что после таких фраз надо просто прекратить разговор. При получении подобных писем лучше не отвечать и внести отправителя в черный список.

Регулятор также посоветовал для большей защиты предложить родителям подключить сервис второй руки — с его помощью можно будет вовремя остановить отправку средств злоумышленникам, даже находясь на расстоянии.