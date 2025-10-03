ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Банк России перечислил самые популярные фразы мошенников, по которым можно быстро распознать попытку обмана.
"Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман", — говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.
Распространенные фразы при телефонных звонках:
- "Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора и т. д.";
- "Финансирование запрещенной (экстремистской) организации";
- "Звоню по поводу удаленной работы";
- "Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)";
- "На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства";
- "Необходимо задекларировать денежные средства и ценности";
- "Ваш аккаунт на портале "Госуслуги" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи".
При переписках в мессенджерах:
- "Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки";
- "Это ты на фото?";
- "Оплатите имеющуюся задолженность, штраф".
В ЦБ подчеркнули, что после таких фраз надо просто прекратить разговор. При получении подобных писем лучше не отвечать и внести отправителя в черный список.
Регулятор также посоветовал для большей защиты предложить родителям подключить сервис второй руки — с его помощью можно будет вовремя остановить отправку средств злоумышленникам, даже находясь на расстоянии.
Накануне управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рассказало, какие данные не стоит хранить в телефоне. Речь идет о снимках документов, паролях, банковских уведомлениях и конфиденциальных фотографиях. В ведомстве подчеркнули, что их утечка может обернуться шантажом или попыткой вымогательства. Там добавили, что лучше всего хранить такие данные в закрытых облачных хранилищах.
