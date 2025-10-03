Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда" - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 03.10.2025 (обновлено: 07:01 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/trud-2046068358.html
В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"
В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда" - РИА Новости, 03.10.2025
В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением упростить... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:32:00+03:00
2025-10-03T07:01:00+03:00
общество
сергей миронов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
https://ria.ru/20250504/gosduma-2014826625.html
https://ria.ru/20250310/gosduma-2003979969.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"

Миронов предложил упростить процедуру присвоения звания "Ветеран труда"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда".
"Обращаюсь к Вам, уважаемый Антон Андреевич, с просьбой рассмотреть возможность оптимизации процедуры получения статуса "Ветеран труда" для работников отраслей промышленности, находящихся в ведении Минпромторга России", — говорится в тексте обращения, который есть в распоряжении РИА Новости.
В холле Госдумы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК
4 мая, 01:20
Миронов отметил, что суть инициативы заключается в том, чтобы процедура присвоение работникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда" стала более эффективной и не такой сложной. По его мнению, этого можно добиться, если упростить правила вручения ведомственных значков, которые дают право на получение статуса "Ветеран труда" в дальнейшем.
По мнению лидера партии, такая система ограничивает признание трудовых заслуг многих работников, задействованных в российском промышленном секторе, создавая искусственные препятствия на пути к получению заслуженного статуса.
Он также объяснил, что в большинстве федеральных министерств процедура присвоения статуса "Ветеран труда" гораздо проще, чем в Минпромторге. В пример он привел работников, которые получают его по линии Минтруда, Минпросвещения или Минкультуры.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Госдуме предложили ввести статус ветерана вооруженных конфликтов
10 марта, 01:20
 
ОбществоСергей МироновМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала