В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"

По мнению лидера партии, такая система ограничивает признание трудовых заслуг многих работников, задействованных в российском промышленном секторе, создавая искусственные препятствия на пути к получению заслуженного статуса.

Он также объяснил, что в большинстве федеральных министерств процедура присвоения статуса "Ветеран труда" гораздо проще, чем в Минпромторге. В пример он привел работников, которые получают его по линии Минтруда, Минпросвещения или Минкультуры.