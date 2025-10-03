https://ria.ru/20251003/trud-2046068358.html
В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"
В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"
В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением упростить...
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда".
"Обращаюсь к Вам, уважаемый Антон Андреевич, с просьбой рассмотреть возможность оптимизации процедуры получения статуса "Ветеран труда" для работников отраслей промышленности, находящихся в ведении Минпромторга
России", — говорится в тексте обращения, который есть в распоряжении РИА Новости.
Миронов
отметил, что суть инициативы заключается в том, чтобы процедура присвоение работникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда" стала более эффективной и не такой сложной. По его мнению, этого можно добиться, если упростить правила вручения ведомственных значков, которые дают право на получение статуса "Ветеран труда" в дальнейшем.
По мнению лидера партии, такая система ограничивает признание трудовых заслуг многих работников, задействованных в российском промышленном секторе, создавая искусственные препятствия на пути к получению заслуженного статуса.
Он также объяснил, что в большинстве федеральных министерств процедура присвоения статуса "Ветеран труда" гораздо проще, чем в Минпромторге. В пример он привел работников, которые получают его по линии Минтруда, Минпросвещения или Минкультуры.