СК завершил расследование уголовного дела актрисы Трояновой*

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*, она объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Кроме того, окончено расследование против украинского националиста Владислава Балинского. Отмечается, что 22 марта 2022 года он распространил фейки о действиях ВС РФ в Одессе. Помимо этого, 6 сентября 2022 года Балинский с сообщниками повредил мемориальный объект "Крылья Победы" в Одессе.