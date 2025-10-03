Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование уголовного дела актрисы Трояновой* - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 03.10.2025 (обновлено: 11:47 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/trojanova-2046115726.html
СК завершил расследование уголовного дела актрисы Трояновой*
СК завершил расследование уголовного дела актрисы Трояновой* - РИА Новости, 03.10.2025
СК завершил расследование уголовного дела актрисы Трояновой*
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*, она объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:40:00+03:00
2025-10-03T11:47:00+03:00
происшествия
россия
яна троянова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416176_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0060eefacab3e57876fa02dee69f0796.jpg
https://ria.ru/20251003/kats-2046112921.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416176_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_922c437e9dd524e5d9152b0e70faedcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, яна троянова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Яна Троянова, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование уголовного дела актрисы Трояновой*

Актрису Яну Троянову объявили в международный розыск

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Яна Троянова*
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Яна Троянова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*, она объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*. Высказывания Трояновой* были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении.
Кроме того, окончено расследование против украинского националиста Владислава Балинского. Отмечается, что 22 марта 2022 года он распространил фейки о действиях ВС РФ в Одессе. Помимо этого, 6 сентября 2022 года Балинский с сообщниками повредил мемориальный объект "Крылья Победы" в Одессе.
"Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Он объявлен в международный розыск", - рассказали в СК.
* Признана иноагентом в России и внесена в список экстремистов и террористов
Максим Кац - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Дело блогера Каца* поступило в суд
Вчера, 10:25
 
ПроисшествияРоссияЯна ТрояноваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала