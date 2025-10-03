https://ria.ru/20251003/trojanova-2046115726.html
СК завершил расследование уголовного дела актрисы Трояновой*
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*, она объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 03.10.2025
россия
Актрису Яну Троянову объявили в международный розыск
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*, она объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой
*. Высказывания Трояновой* были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении.
Кроме того, окончено расследование против украинского националиста Владислава Балинского. Отмечается, что 22 марта 2022 года он распространил фейки о действиях ВС РФ в Одессе. Помимо этого, 6 сентября 2022 года Балинский с сообщниками повредил мемориальный объект "Крылья Победы" в Одессе.
"Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Он объявлен в международный розыск", - рассказали в СК.
* Признана иноагентом в России и внесена в список экстремистов и террористов