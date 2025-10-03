Рейтинг@Mail.ru
Трамп поручил правительству начать пересмотр помощи Портленду - РИА Новости, 03.10.2025
22:05 03.10.2025
Трамп поручил правительству начать пересмотр помощи Портленду
Трамп поручил правительству начать пересмотр помощи Портленду - РИА Новости, 03.10.2025
Трамп поручил правительству начать пересмотр помощи Портленду
Президент США Дональд Трамп поручил правительству начать пересмотр помощи Портленду (штат Орегон), заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
в мире
портленд
орегон
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
убийство американского политика чарли кирка
портленд
орегон
сша
в мире, портленд, орегон, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Портленд, Орегон, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Убийство американского политика Чарли Кирка
Трамп поручил правительству начать пересмотр помощи Портленду

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил правительству начать пересмотр помощи Портленду (штат Орегон), заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я только что говорила с президентом, и он поручил своей команде рассмотреть вопрос о возможном сокращении дотаций Портленду. Мы не будем предоставлять финансирование штатам, допускающим у себя анархию", - сообщила Левитт в ходе брифинга.
Официальный представитель Белого дома добавила, что Трамп между тем открыт к сотрудничеству ради обеспечения безопасности американских городов.
"Если бы мэр Портленда позвонил ему прямо сейчас и сказал: "Господин президент, пожалуйста, помогите нам", я уверена, президент был бы готов прийти на помощь. Он искренне хочет восстановить порядок в городах Америки", - пояснила Левитт.
Трамп 27 сентября объявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим. После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жёсткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы нацгвардии в Портленд.
