Трамп поручил правительству начать пересмотр помощи Портленду

"Если бы мэр Портленда позвонил ему прямо сейчас и сказал: "Господин президент, пожалуйста, помогите нам", я уверена, президент был бы готов прийти на помощь. Он искренне хочет восстановить порядок в городах Америки", - пояснила Левитт.