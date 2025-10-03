Белый дом может уволить 16 тысяч госслужащих, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по увольнению 16 тысяч федеральных служащих в рамках планов главы государства провести массовые сокращения и урезать госфинансирование в период шатдауна американского правительства, сообщает телеканал Fox News.

"Президент и директор административно-бюджетного управления (Белого дома - ред.) Рассел Воут, по сообщениям, обсудили планы уволить около 16 тысяч федеральных работников в рамках прошедшей вчера встречи", - говорится в эфире телеканала.

Также отмечается, что Белый дом намерен сократить федеральное финансирование в тех американских штатах и городах, которые находятся под контролем Демократической партии, включая инфраструктурные проекты в Чикаго на 2,1 миллиарда долларов.

По данным телеканала, на этом фоне в рядах Демпартии усиливается раскол относительно дальнейшего противостояния с республиканцами по бюджету, поскольку в 2026 году в США намечены очередные промежуточные выборы в конгресс. В результате сокращений финансирования и увольнений часть законодателей-демократов рискуют столкнуться с трудностями при перевыборах.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации сообщил, что Белый дом уже подготовил перечень федеральных агентств, в которых планируются увольнения, и намерен официально объявить об этом уже в пятницу. По словам официальных лиц, на которые ссылается CNN, сокращения в основном коснутся ведомств, чью деятельность администрация считает несоответствующей приоритетам президента.