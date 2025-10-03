Рейтинг@Mail.ru
Белый дом может уволить 16 тысяч госслужащих, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
17:19 03.10.2025
Белый дом может уволить 16 тысяч госслужащих, пишут СМИ
Белый дом может уволить 16 тысяч госслужащих, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
Белый дом может уволить 16 тысяч госслужащих, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по увольнению 16 тысяч федеральных служащих в рамках планов главы государства провести массовые РИА Новости, 03.10.2025
в мире
сша
чикаго
дональд трамп
в мире, сша, чикаго, дональд трамп
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп
Белый дом может уволить 16 тысяч госслужащих, пишут СМИ

Fox News: Белый дом планирует уволить 16 тыс госслужащих из-за шатдауна

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по увольнению 16 тысяч федеральных служащих в рамках планов главы государства провести массовые сокращения и урезать госфинансирование в период шатдауна американского правительства, сообщает телеканал Fox News.
"Президент и директор административно-бюджетного управления (Белого дома - ред.) Рассел Воут, по сообщениям, обсудили планы уволить около 16 тысяч федеральных работников в рамках прошедшей вчера встречи", - говорится в эфире телеканала.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
1 октября, 10:25
Также отмечается, что Белый дом намерен сократить федеральное финансирование в тех американских штатах и городах, которые находятся под контролем Демократической партии, включая инфраструктурные проекты в Чикаго на 2,1 миллиарда долларов.
По данным телеканала, на этом фоне в рядах Демпартии усиливается раскол относительно дальнейшего противостояния с республиканцами по бюджету, поскольку в 2026 году в США намечены очередные промежуточные выборы в конгресс. В результате сокращений финансирования и увольнений часть законодателей-демократов рискуют столкнуться с трудностями при перевыборах.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации сообщил, что Белый дом уже подготовил перечень федеральных агентств, в которых планируются увольнения, и намерен официально объявить об этом уже в пятницу. По словам официальных лиц, на которые ссылается CNN, сокращения в основном коснутся ведомств, чью деятельность администрация считает несоответствующей приоритетам президента.
Ранее высокопоставленные чиновники США предупредили федеральные агентства о возможной незаконности массовых увольнений во время шатдауна. По данным Washington Post, юристы указали на то, что такие увольнения нарушают законодательный запрет на принятие ведомствами новых расходных обязательств без согласия конгресса. Это, в частности, касается выплаты выходных пособий увольняемым сотрудникам.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна
2 октября, 15:51
2 октября, 15:51
 
В мире США Чикаго Дональд Трамп
 
 
