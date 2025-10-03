Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если движение ХАМАС не согласится до вечера 5 октября по вашингтонскому времени на мирное соглашение, поддержанное США, Израилем и странами Ближнего Востока, то на него "обрушится невиданный ранее ад".