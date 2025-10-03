Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"
17:19 03.10.2025 (обновлено: 22:55 03.10.2025)
Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"
Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"
хамас, в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп
ХАМАС, В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если движение ХАМАС не согласится до вечера 5 октября по вашингтонскому времени на мирное соглашение, поддержанное США, Израилем и странами Ближнего Востока, то на него "обрушится невиданный ранее ад".
"Если это последнее соглашение не будет достигнуто, весь ад, какого еще никто никогда не видел, обрушится на ХАМАС. Мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе", – написал он в своей соцсети Truth Social.
Он потребовал немедленного освобождения всех заложников и возврата тел погибших.
"Освободите заложников — всех, включая тела мертвых, немедленно", – призвал хозяин Белого дома.
По словам президента, мирный план, согласованный "великими, сильными и богатыми странами Ближнего Востока, а также США и Израилем", предоставляет ХАМАС "последний шанс" и "спасает жизни оставшихся бойцов".
"Детали документа известны миру, и он велик для всех", — отметил он.
Трамп отдельно обратился к мирному населению Газы.
"Я прошу всех невиновных палестинцев немедленно покинуть район возможных боевых действий. Все они будут в безопасности и получат помощь", – заверил он.

В понедельник Белый дом опубликовал "полноценный" план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Если движение откажется принять план, Нетаньяху пообещал "довести дело до конца".
ХАМАС, В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп
 
 
