Белый дом ищет поддержки бизнеса в завершении шатдауна, пишут СМИ

В Белом доме сообщили телеканалу, что провели около 400 переговоров с представителями различных организаций за последние недели, чтобы побудить их повлиять на ситуацию с шатдауном.

Трамп предупредил, что в случае затяжного прекращения работы правительства в стране будут сокращены не только некоторые государственные служащие, но и некоторые проекты, которые нравятся демократам. Президент США отметил, что у него есть право на такие меры, однако он не хотел бы, чтобы ситуация зашла так далеко.