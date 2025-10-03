Рейтинг@Mail.ru
NBC: Трамп может передать ВСУ разведданные для атак на нефтегазовые объекты
09:43 03.10.2025 (обновлено: 10:20 03.10.2025)
NBC: Трамп может передать ВСУ разведданные для атак на нефтегазовые объекты
Президент США Дональд Трамп может одобрить передачу ВСУ разведданных для атак на российские нефтегазовые объекты, передает NBC. РИА Новости, 03.10.2025
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может одобрить передачу ВСУ разведданных для атак на российские нефтегазовые объекты, передает NBC.
"Администрация Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведданные, чтобы помочь Киеву нанести удары по нефтегазовым объектам на территории России", — сообщил телеканал со ссылкой на источники.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Используйте возможность": Келлог сделал заявление об ударах вглубь России
29 сентября, 06:52
Как пишет Financial Times, глава Белого дома поручил американским ведомствам приготовиться к обмену информацией, которая поможет ВСУ бить вглубь России.
По данным газеты, Вашингтон также подталкивает союзников по НАТО расширить поддержку Украины в этом вопросе. Так, Британия уже помогает Киеву с нанесением таких ударов.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине
2 октября, 07:26
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, США постоянно передают Украине разведывательные данные в режиме онлайн, это не новация. Комментируя ситуацию с возможной инициативой Трампа, он отметил, что сообщений СМИ на пустом месте нет.
В четверг президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" оценил перспективу поставок Киеву американских ракет Tomahawk. По его словам, это ухудшит отношения Москвы и Вашингтона, Россия готова отвечать на агрессивные действия. Системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к Tomahawk — будут сбивать их.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин на "Валдае": пусть попробуют — Россия ответит жестко и быстро
2 октября, 22:12
 
