NBC: Трамп может передать ВСУ разведданные для атак на нефтегазовые объекты

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может одобрить передачу ВСУ разведданных для атак на российские нефтегазовые объекты, передает NBC.
"Администрация Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведданные, чтобы помочь Киеву нанести удары по нефтегазовым объектам на территории России", — сообщил телеканал со ссылкой на источники.
Как пишет Financial Times, глава Белого дома поручил американским ведомствам приготовиться к обмену информацией, которая поможет ВСУ бить вглубь России.
По данным газеты, Вашингтон также подталкивает союзников по НАТО расширить поддержку Украины в этом вопросе. Так, Британия уже помогает Киеву с нанесением таких ударов.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, США постоянно передают Украине разведывательные данные в режиме онлайн, это не новация. Комментируя ситуацию с возможной инициативой Трампа, он отметил, что сообщений СМИ на пустом месте нет.
В четверг президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" оценил перспективу поставок Киеву американских ракет Tomahawk. По его словам, это ухудшит отношения Москвы и Вашингтона, Россия готова отвечать на агрессивные действия. Системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к Tomahawk — будут сбивать их.