Трамп выступил против помощи Украине за счет налогоплательщиков, пишет FT
Президент США Дональд Трамп по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для оказания помощи Украине, сообщает издание Financial... РИА Новости, 03.10.2025
