Трамп выступил против помощи Украине за счет налогоплательщиков, пишет FT - РИА Новости, 03.10.2025
08:40 03.10.2025
Трамп выступил против помощи Украине за счет налогоплательщиков, пишет FT
Президент США Дональд Трамп по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для оказания помощи Украине, сообщает издание Financial...
в мире
украина
сша
дональд трамп
нато
украина
сша
Новости
ru-RU
в мире, украина, сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп выступил против помощи Украине за счет налогоплательщиков, пишет FT

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для оказания помощи Украине, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник.
"Президент по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине, предпочитая, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у Вашингтона и затем поставляли его Киеву", - говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
