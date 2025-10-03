Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что готов пойти дальше в борьбе с преступностью - РИА Новости, 03.10.2025
00:31 03.10.2025
Трамп заявил, что готов пойти дальше в борьбе с преступностью
Трамп заявил, что готов пойти дальше в борьбе с преступностью
Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News заявил, что в случае необходимости готов "пойти дальше" в борьбе с преступностью,... РИА Новости, 03.10.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
Трамп заявил, что готов пойти дальше в борьбе с преступностью

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News заявил, что в случае необходимости готов "пойти дальше" в борьбе с преступностью, чем просто отправлять национальную гвардию в города США.
"Люди хотят этого, люди в Вашингтоне хотят их (национальную гвардию - ред.). Я хочу, чтобы у них была безопасность. Если нужно, мы вводим национальную гвардию, и я бы пошел еще дальше, если бы пришлось", - сообщил он.
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп пообещал уладить ситуацию с преступностью в американских штатах
30 сентября, 17:13
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
