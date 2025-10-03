https://ria.ru/20251003/tramp-2046063490.html
Трамп заявил, что за несколько месяцев сократил торговый дефицит вдвое
Трамп заявил, что за несколько месяцев сократил торговый дефицит вдвое - РИА Новости, 03.10.2025
Трамп заявил, что за несколько месяцев сократил торговый дефицит вдвое
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News утверждает, что ему за несколько месяцев удалось сократить торговый дефицит своей страны... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T00:28:00+03:00
2025-10-03T00:28:00+03:00
2025-10-03T00:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20250708/tramp-2028007840.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что за несколько месяцев сократил торговый дефицит вдвое
Трамп заявил о сокращении торгового дефицита США вдвое благодаря пошлинам