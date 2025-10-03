Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что за несколько месяцев сократил торговый дефицит вдвое - РИА Новости, 03.10.2025
00:28 03.10.2025
Трамп заявил, что за несколько месяцев сократил торговый дефицит вдвое
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News утверждает, что ему за несколько месяцев удалось сократить торговый дефицит своей страны...
в мире
сша
дональд трамп
сша
Трамп заявил, что за несколько месяцев сократил торговый дефицит вдвое

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News утверждает, что ему за несколько месяцев удалось сократить торговый дефицит своей страны вдвое благодаря политике пошлин.
"Дефицит торгового баланса сократился вдвое, поскольку нам поступают сотни миллиардов долларов от пошлин. Никто не считал достижение этого возможным, ну, кроме меня", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп пообещал, что США начнут получать "большие деньги" с августа
8 июля, 19:25
 
