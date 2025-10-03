https://ria.ru/20251003/tramp-2046063160.html
Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин
Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин
Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News утверждает, что США уже получили более 200 миллиардов долларов за счет взимания... РИА Новости, 03.10.2025
Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин
Трамп заявил, что США получили 200 миллиардов долларов от импортных пошлин