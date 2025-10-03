Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин - РИА Новости, 03.10.2025
00:25 03.10.2025
Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин
Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин - РИА Новости, 03.10.2025
Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин
Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News утверждает, что США уже получили более 200 миллиардов долларов за счет взимания... РИА Новости, 03.10.2025
РИА Новости
Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин

Трамп заявил, что США получили 200 миллиардов долларов от импортных пошлин

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News утверждает, что США уже получили более 200 миллиардов долларов за счет взимания импортных пошлин, однако он намерен довести этот показатель до 1 триллиона долларов в год.
"Ставка близка к целевому уровню, и страна в конечном итоге получает беспрецедентные доходы от пошлин, превышающие 200 миллиардов долларов на данный момент… В конечном счёте пошлины составят более триллиона долларов в год", - сказал он.
