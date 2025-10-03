Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/tomahawk-2046074835.html
В США сделали заявление о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
В США сделали заявление о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk - РИА Новости, 03.10.2025
В США сделали заявление о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
Даже если президент США Дональд Трамп и решится на передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk, маловероятно, что он даст полное разрешение на использование этого... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:08:00+03:00
2025-10-03T03:08:00+03:00
в мире
сша
киев
россия
дональд трамп
джон миршаймер
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152197_0:197:2100:1378_1920x0_80_0_0_1350306ae2d9f420e4d9d5ef780d9e09.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046036223.html
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045714955.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152197_0:0:2100:1575_1920x0_80_0_0_56db893f12790b0c6a9a696ad0b7c388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, россия, дональд трамп, джон миршаймер, владимир путин, вооруженные силы украины, международный дискуссионный клуб "валдай", чикагский университет
В мире, США, Киев, Россия, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Чикагский университет
В США сделали заявление о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

Миршаймер: Трамп вряд ли даст Киеву разрешение на применение ракет Tomahawk

© U.S. Navy photoЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© U.S. Navy photo
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Даже если президент США Дональд Трамп и решится на передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk, маловероятно, что он даст полное разрешение на использование этого оружия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.
“И даже если он отправит им ракеты Tomahawk, неясно, будет ли дано полное разрешение на их применение. Тем не менее, даже в отдельных случаях вряд ли Трамп на это пойдет”, — сказал профессор.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал применение Tomahawk на Украине без участия США невозможным
2 октября, 21:48
При этом эксперт предположил, что нынешние дискуссии о предоставлении США разведданных ВСУ ведут именно в контексте передачи этого вида вооружений.
Вчера президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Российский лидер также добавил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Вашингтон предоставит Украине разведданные для ударов вглубь территории России. Белый дом, в свою очередь, отказался подтвердить достоверность этой публикации.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Макрон назвал слабостью отказ США отправлять на Украину солдат
1 октября, 19:33
 
В миреСШАКиевРоссияДональд ТрампДжон МиршаймерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Чикагский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала