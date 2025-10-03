https://ria.ru/20251003/tomahawk-2046074835.html
В США сделали заявление о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
В США сделали заявление о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk - РИА Новости, 03.10.2025
В США сделали заявление о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
Даже если президент США Дональд Трамп и решится на передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk, маловероятно, что он даст полное разрешение на использование этого... РИА Новости, 03.10.2025
В США сделали заявление о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
Миршаймер: Трамп вряд ли даст Киеву разрешение на применение ракет Tomahawk
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Даже если президент США Дональд Трамп и решится на передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk, маловероятно, что он даст полное разрешение на использование этого оружия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канал
а блогера Эндрю Наполитано.
“И даже если он отправит им ракеты Tomahawk, неясно, будет ли дано полное разрешение на их применение. Тем не менее, даже в отдельных случаях вряд ли Трамп на это пойдет”, — сказал профессор.
При этом эксперт предположил, что нынешние дискуссии о предоставлении США разведданных ВСУ ведут именно в контексте передачи этого вида вооружений.
Вчера президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Российский лидер также добавил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Вашингтон предоставит Украине разведданные для ударов вглубь территории России. Белый дом, в свою очередь, отказался подтвердить достоверность этой публикации.