В США сделали заявление о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Даже если президент США Дональд Трамп и решится на передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk, маловероятно, что он даст полное разрешение на использование этого оружия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Даже если президент США Дональд Трамп и решится на передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk, маловероятно, что он даст полное разрешение на использование этого оружия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канал а блогера Эндрю Наполитано.

“И даже если он отправит им ракеты Tomahawk, неясно, будет ли дано полное разрешение на их применение. Тем не менее, даже в отдельных случаях вряд ли Трамп на это пойдет”, — сказал профессор.

При этом эксперт предположил, что нынешние дискуссии о предоставлении США разведданных ВСУ ведут именно в контексте передачи этого вида вооружений.

Вчера президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Российский лидер также добавил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.