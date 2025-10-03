Рейтинг@Mail.ru
FT узнала о сомнениях в окружении Трампа насчет поставок Tomahawk Киеву
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 03.10.2025 (обновлено: 08:37 03.10.2025)
FT узнала о сомнениях в окружении Трампа насчет поставок Tomahawk Киеву
В окружении президента США Дональда Трампа нет уверенности, что поставки Киеву ракет Tomahawk окажут существенное влияние на ситуацию на поле боя
FT узнала о сомнениях в окружении Трампа насчет поставок Tomahawk Киеву

FT: окружение Трампа не уверено, что Tomahawk изменят положение ВСУ на поле боя

Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В окружении президента США Дональда Трампа нет уверенности, что поставки Киеву ракет Tomahawk окажут существенное влияние на ситуацию на поле боя, пишет газета Financial Times.
"Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они (ракеты Tomahawk - ред.) существенно изменят баланс в ситуации на поле боя (на Украине - ред.)", - пишет издание.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине
30 сентября, 18:43
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
30 сентября, 16:32
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
