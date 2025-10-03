Солдат ВСУ, получивший 14 лет за теракт, просил смягчить наказание

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Солдат ВСУ Иван Дмитраков, участвовавший во вторжении в Курскую область и получивший 14 лет лишения свободы по делу о теракте, просил смягчить наказание, потому что добровольно сдался в плен, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"При назначении наказания судом не в достаточной степени учтены следующие обстоятельства: Дмитраков добровольно сложил оружие и сдался в плен, в ходе предварительного следствия он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления", - сказано в изложении апелляционной жалобы на приговор, приведенном в материалах.

Второй Западный окружной военный суд в конце 2024 года приговорил Дмитракова и ещё одного солдата ВСУ , Виталия Панченко к 14 и 15 годам соответственно с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части срока – в колонии строгого режима. Решение вступило в силу и признано законным, в том числе коллегией по делам военнослужащих Верховного суда Российской Федерации, Панченко приговор не обжаловал.

По данным Главной военной прокуратуры , Дмитраков и Панченко с другими военнослужащими незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. На протяжении нескольких дней боевики принимали участие в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города Суджа , запугивали и устрашали местное население, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам.

Кроме того, отмечала прокуратура, Панченко совместно с другими украинскими военнослужащими принял участие в похищении и незаконном перемещении на Украину граждан РФ . Также он похитил из магазина продовольственные товары более чем на 6 миллионов рублей.