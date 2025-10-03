Рейтинг@Mail.ru
Солдат ВСУ, получивший 14 лет за теракт, просил смягчить наказание
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:14 03.10.2025
Солдат ВСУ, получивший 14 лет за теракт, просил смягчить наказание
Солдат ВСУ, получивший 14 лет за теракт, просил смягчить наказание - РИА Новости, 03.10.2025
Солдат ВСУ, получивший 14 лет за теракт, просил смягчить наказание
Солдат ВСУ Иван Дмитраков, участвовавший во вторжении в Курскую область и получивший 14 лет лишения свободы по делу о теракте, просил смягчить наказание, потому РИА Новости, 03.10.2025
Солдат ВСУ, получивший 14 лет за теракт, просил смягчить наказание

Солдат ВСУ, осужденный за терроризм, просил снижения наказания за сдачу в плен

Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Солдат ВСУ Иван Дмитраков, участвовавший во вторжении в Курскую область и получивший 14 лет лишения свободы по делу о теракте, просил смягчить наказание, потому что добровольно сдался в плен, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"При назначении наказания судом не в достаточной степени учтены следующие обстоятельства: Дмитраков добровольно сложил оружие и сдался в плен, в ходе предварительного следствия он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления", - сказано в изложении апелляционной жалобы на приговор, приведенном в материалах.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область
25 марта, 12:09
25 марта, 12:09
Второй Западный окружной военный суд в конце 2024 года приговорил Дмитракова и ещё одного солдата ВСУ, Виталия Панченко к 14 и 15 годам соответственно с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части срока – в колонии строгого режима. Решение вступило в силу и признано законным, в том числе коллегией по делам военнослужащих Верховного суда Российской Федерации, Панченко приговор не обжаловал.
По данным Главной военной прокуратуры, Дмитраков и Панченко с другими военнослужащими незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. На протяжении нескольких дней боевики принимали участие в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города Суджа, запугивали и устрашали местное население, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам.
Кроме того, отмечала прокуратура, Панченко совместно с другими украинскими военнослужащими принял участие в похищении и незаконном перемещении на Украину граждан РФ. Также он похитил из магазина продовольственные товары более чем на 6 миллионов рублей.
Панченко и Дмитраков были задержаны, а затем арестованы.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы
31 марта, 12:22
31 марта, 12:22
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
