Первая в мире воссозданная античная винодельня открылась на Тамани

ПОСЕЛОК СЕННОЙ (Темрюкский район Краснодарского края), 3 окт – РИА Новости. Первая в мире воссозданная античная винодельня, элементы которой найдены на раскопках Боспорского царства, открылась в винном доме "Фанагория", передает корреспондент РИА Новости.

Винодельню обнаружили археологи на раскопках Боспорского царства на Таманском полуострове при строительстве подъездных путей к Крымскому мосту в 2017 году. Исследованная винодельня, по данным историков, датируется I-II веками н.э.

Инвестиции в новый туристический объект составили около 50 миллионов рублей. Его входная группа получила название "Пропилеи", обозначающее парадный вход.

"Воссоздание античной винодельни - это дань уважения нашей земле, которая дарила виноград и прекрасное вино и в древности, и в наше время. Это способ продемонстрировать, что у российского виноделия тоже древние корни… На мой взгляд, это уникальное в мире событие. 2500 лет назад, сто поколений здесь делали вино. Фактически, это портал времени… Благодаря тому, что археологи нам передали чертеж, мы постарались воссоздать все максимально близко, сантиметр в сантиметр", - сказал на церемонии открытия генеральный директор "Фанагории" Петр Романишин.

По словам ученого секретаря музея Фанагории Валерии Петиной, сама винодельня, обнаруженная на месте раскопок, находится при иудейской синагоге. Как предполагается, эта винодельня могла быть частью промышленного комплекса при синагоге, прокомментировала Петина РИА Новости.

Проект восстановления винодельни, по данным пресс-службы, курировали специалисты-историки и археологи Государственного историко-археологического музея-заповедника " Фанагория ", расположенного рядом с поселком Сенной Темрюкского района Краснодарского края , в непосредственной близости от раскопа античной Фанагории. Сооружение состояло из трех давильных платформ и двух накопительных цистерн.

Как сказал на церемонии открытия винодельни главный архитектор проекта Евгений Кривошеин, проект задумывался как "саркофаг времени".

"Вдохновением проекта стала археологическая находка, которая стала прообразом физического воплощения непрерывности времени. "Пропилеи" - это возможность буквально оживить древний артефакт, дать ему не вторую жизнь, а вечную. Мы мыслили проект как архитектурный палимпсест", - сказал Кривошеин.

Создаваемое здесь вино будет в процессе прессования соприкасаться с камнями, которые уже использовались на работающей давильне примерно две тысячи лет назад. Вино из винограда урожая 2025 года станет первым официальным винтажом возрождённой античной винодельни "Фанагории", заявили в пресс-службе компании.