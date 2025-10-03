"Открыла охоту". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Представители украинской армии жалуются, что теряют все больше дроноводов, сообщил Business Insider.
"Россия считает украинских операторов беспилотников главной угрозой и открыла на них масштабную охоту, объявив приоритетными целями", — отмечает издание.
Украинские солдаты рассказали Business Insider, что Россия активизировала прицельные удары по предполагаемым позициям операторов, используя различное оружие. Один из них заявил, что он и его товарищи стали "мишенью номер один".
Кроме того, представители ВСУ жалуются на то, что число погибших операторов беспилотников за последние годы резко возросло.
В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
