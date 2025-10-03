Рейтинг@Mail.ru
"Открыла охоту". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 03.10.2025 (обновлено: 23:45 03.10.2025)
"Открыла охоту". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Представители украинской армии жалуются, что теряют все больше дроноводов, сообщил Business Insider. РИА Новости, 03.10.2025
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Представители украинской армии жалуются, что теряют все больше дроноводов, сообщил Business Insider.
"Россия считает украинских операторов беспилотников главной угрозой и открыла на них масштабную охоту, объявив приоритетными целями", — отмечает издание.
Украинские солдаты рассказали Business Insider, что Россия активизировала прицельные удары по предполагаемым позициям операторов, используя различное оружие. Один из них заявил, что он и его товарищи стали "мишенью номер один".
Кроме того, представители ВСУ жалуются на то, что число погибших операторов беспилотников за последние годы резко возросло.
В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Специальная военная операция на Украине
 
 
