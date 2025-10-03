Рейтинг@Mail.ru
Сальдо предложил создать образовательную программу для семей участников СВО - РИА Новости, 03.10.2025
12:33 03.10.2025
Сальдо предложил создать образовательную программу для семей участников СВО
Сальдо предложил создать образовательную программу для семей участников СВО
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил создать специальную образовательную программу по образу и подобию программы "Герои Херсонщины" для...
Сальдо предложил создать образовательную программу для семей участников СВО

ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил создать специальную образовательную программу по образу и подобию программы "Герои Херсонщины" для членов семей участников СВО и сотрудников военно-гражданской администрации области, сообщил РИА Новости первый заместитель губернатора Херсонской области Павел Шувалкин.
"Губернатор Владимир Васильевич Сальдо предложил аналогичную (программе "Герои Херсонщины") программу еще разработать для сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области, которые выполняли служебные задачи с риском для жизни, и для членов семей участников специальной военной операции", - сказал Шувалкин.
Планируемая программа будет называться "Герои Херсонщины: все СВОи", сообщили агентству в администрации Херсонской области.
