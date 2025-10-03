https://ria.ru/20251003/suleymanov-2046245744.html
Суд рассмотрит вопрос об аресте миллиардера Сулейманова в закрытом режиме
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об этом попросил следователь по делу, указав, что в ходе заседания могут быть разглашены охраняемые законом сведения.
"Ходатайство удовлетворить", - решил судья.
По данным ряда СМИ, Сулейманову
вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник.
Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ
).
С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.