Суд рассмотрит вопрос об аресте миллиардера Сулейманова в закрытом режиме

Об этом попросил следователь по делу, указав, что в ходе заседания могут быть разглашены охраняемые законом сведения.

С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.