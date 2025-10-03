Миллиардера Сулейманова арестовали по делу об убийстве

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийстве до 2 декабря, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседания.

« "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Сулейманову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Как уточнили РИА Новости в суде, миллиардера обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на убийство.

Заседание проходило в закрытом режиме, об этом попросил следователь, указав, что в материалах содержатся охраняемые законом сведения и данные о здоровье.

В открытой части Сулейманов заявил, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером".

О задержании Сулейманова стало известно в пятницу. По данным Baza, его проверяют на причастность к убийству экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля в 2004 году. Телеграм-канал указал, что миллиардер имел судимости.

Покушение на Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, совершили возле дома 18, корпус 3 на Старой Басманной улице. Неизвестный несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, было возбуждено дело об убийстве.

С января 1998-го по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение связано с его профессиональной деятельностью.