18:44 03.10.2025 (обновлено: 20:19 03.10.2025)
Миллиардера Сулейманова арестовали по делу об убийстве
Миллиардера Сулейманова арестовали по делу об убийстве
Басманный районный суд Москвы арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийстве до 2 декабря, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседания. РИА Новости, 03.10.2025
Миллиардера Сулейманова арестовали по делу об убийстве

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийстве до 2 декабря, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседания.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Сулейманову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Как уточнили РИА Новости в суде, миллиардера обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на убийство.
Заседание проходило в закрытом режиме, об этом попросил следователь, указав, что в материалах содержатся охраняемые законом сведения и данные о здоровье.
В открытой части Сулейманов заявил, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером".
О задержании Сулейманова стало известно в пятницу. По данным Baza, его проверяют на причастность к убийству экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля в 2004 году. Телеграм-канал указал, что миллиардер имел судимости.
Покушение на Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, совершили возле дома 18, корпус 3 на Старой Басманной улице. Неизвестный несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, было возбуждено дело об убийстве.
С января 1998-го по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение связано с его профессиональной деятельностью.
В рамках дела арестован Муххамед Дарбишев, его родственник умер после задержания от сердечного приступа, рассказал агентству источник.
